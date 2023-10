Riscontri positivi per la Valle d'Aosta al Salone TTG 2023 di Rimini

L'edizione 2023 di "TTG Travel Experience" a Rimini, la prestigiosa fiera dedicata alla promozione dell'offerta turistica italiana a livello globale, si è conclusa con la partecipazione attiva della Valle d’Aosta. Questa iniziativa, organizzata a Rimini, ha visto la presenza di una delegazione valdostana composta dalla Chambre Valdôtaine des Entreprises in collaborazione con l'Assessorato del Turismo, Sport e Commercio.

TTG Travel Experience è riconosciuta come il più grande mercato mondiale dedicato all'offerta turistica italiana e alla sua promozione nei mercati internazionali. È l'unico evento fieristico in Italia dedicato interamente al settore business-to-business (B2B), consentendo agli operatori di incontrare le aziende di punta nell'intermediazione dei prodotti turistici nazionali e internazionali.

L'Assessore Giulio Grosjacques ha commentato: "L’appuntamento annuale del TTG Travel Experience di Rimini è un’opportunità di presentazione dell’offerta turistica sui mercati nazionali ed internazionali che la Valle d’Aosta coglie coinvolgendo enti ed operatori del comparto turistico della nostra regione. Unitamente alla Chambre Valdôtaine, che rappresenta il mondo imprenditoriale, all’ADAVA, che raggruppa il settore turistico-ricettivo della nostra regione, e agli operatori turistici presenti in Fiera, le rappresentanti del nostro Assessorato hanno presidiato lo stand ed hanno sviluppato importanti contatti con numerose Agenzie e Tour Operator. Inoltre, sono state rilasciate interviste ai media presenti e sono state poste le basi per lo sviluppo di progetti di comunicazione. Ringrazio pertanto tutti coloro che erano presenti a Rimini per l’ottimo lavoro svolto a favore del turismo della nostra regione."

Il Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia, ha aggiunto: "Il TTG rappresenta ormai un appuntamento classico e di grande rilevanza per le nostre imprese. Anche in questa edizione, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, la Valle d’Aosta ha avuto la possibilità di presentare le sue eccellenze a un pubblico curioso e qualificato. Le buone impressioni raccolte dagli operatori presenti e le numerose visite registrate allo stand dimostrano ancora una volta che il lavoro di squadra paga e che sarà sempre più necessario lavorare in modo trasversale per valorizzare l'intero sistema Valle d’Aosta."

Lo spazio espositivo, denominato "Valle d’Aosta," che copriva un'area di 96 metri quadrati, ha ospitato non solo uno stand istituzionale, ma anche 11 postazioni riservate ai seguenti operatori turistici valdostani: