École Hôtelière, gli studenti si aggiudicano il concorso Toques en chablais

Ancora un riconoscimento per l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste che conquista anche il prestigioso concorso internazionale dedicato agli istituti alberghieri del “Touques en chablais”, il festival internazionale di gastronomia di Thonon – Les- Bains quest’anno dedicato alla pasticceria. Guidati dal professore Christian Tonino, gli allievi Maïlys Gens, Pietro Margiotta e Julian Mella si sono confrontati con altre tre scuole internazionali – danese, tedesca e quella di casa – negli ambiti cucina, pasticceria e arts de la table, dando vita ad un lavoro di squadra eccellente che è stato il segreto del successo.

“Sono stati due giorni di concorso molto intensi che hanno chiuso, per noi, più di due settimane di intensa preparazione iniziate a metà settembre. Abbiamo lavorato tutti e quattro insieme alla stesura dei piatti e delle prove di sala, ritrovandoci sia a scuola che fuori per provare i piatti, il tavolo e per assaggiare i vini. – ha raccontato il professor Tonino - Proprio questo incredibile e affiatato lavoro in team, proseguito anche durante le prove in concorso, è stato fondamentale per la vittoria. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e di come hanno affrontato questa competizione”.

“Il nostro obiettivo era vincere il concorso e dedicare la vittoria al nostro professore Victor Vicquery, che ci ha sempre spronati e amava molto questa competizione. Mi è piaciuto lavorare con i miei compagni e con il professor Tonino e voglio ringraziare tutti per questa emozionante esperienza”, ha commentato Maïlys Gens.

I ragazzi si sono classificati primi per tutto l’insieme delle prove che hanno affrontato: la sala, la preparazione del tavolo, la spiegazione dei formaggi, la preparazione del cocktail e infine il servizio vero e proprio, per la cucina la preparazione della sella d’agnello e la mistery box e per la pasticceria il babà e la mistery box.

Oltre alla vittoria di squadra, alla scuola di Châtillon arriva anche il premio come miglior chef conquistato da Pietro Margiotta: “Sono decisamente soddisfatto anche se è stata dura perché abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Nonostante tutto siamo riusciti ad ottenere la vittoria e sono contento di aver vissuto questa importante esperienza formativa”.