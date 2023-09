Prima donna Carabiniere in servizio presso una Sezione Radiomobile VdA

Da pochi giorni la Carabiniera Monica Catalano ha iniziato il nuovo servizio come autista di una gazzella della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aosta.

Si tratta per il Gruppo di Aosta della prima donna impiegata in questo delicato incarico.

Monica 28enne, siciliana, dopo aver conseguito la maturità classica è stata arruolata nell’Esercito Italiano e per tre anni ha prestato servizio presso il Comando di Artiglieria Contraerea di Sabaudia. Successivamente è stata arruolata nell’Arma dei Carabinieri e dopo il corso destinata al Comando Stazione di Aosta, successivamente avendo superato le impegnative prove per acquisire il brevetto di autista di guida veloce è stata destinata, come prima donna in assoluto, a svolgere questo impegnativo incarico presso la Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aosta.Papà e sorella sono agenti della Polizia di Stato ma lei ha scelto l’Arma dei Carabinieri.

Il Nucleo Radiomobile assicura, con le Tenenze e le Stazioni, il controllo del territorio nelle 24 ore. La vigilanza ininterrotta e la prontezza operativa caratterizzano l’impiego delle sue pattuglie, che costituiscono uno strumento di pronto intervento a tutela della sicurezza dei cittadini. Le pattuglie dei Nuclei Radiomobili, su autovetture veloci o motociclette, sono coordinate sul territorio dalle Centrali Operative che, attraverso il “112”, numero unico di emergenza europea, forniscono risposta alle richieste di soccorso.