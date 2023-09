Al via punto informativo sul come procedono i lavori del nuovo Ospedale regionale

Il 13 ottobre, alle 11 del mattino, in viale Ginevra ad Aosta, avrà luogo un evento significativo: l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali svelerà al pubblico e ai mezzi di comunicazione un punto informativo di rilevanza cruciale riguardante il futuro Ospedale regionale.

Questo info-point, strategicamente posizionato nelle vicinanze dell'ospedale in costruzione, offrirà una panoramica dettagliata delle tappe cruciali che hanno caratterizzato il cantiere fino ad oggi. Questo verrà fatto attraverso un maxi-schermo che mostrerà immagini in movimento, permettendo a tutti di comprendere le attività di costruzione già portate a termine, le fasi di sviluppo delle nuove strutture e i lavori di ristrutturazione degli edifici preesistenti.

L'Assessore Marzi ha sottolineato l'importanza di questo punto informativo, definendolo "un valore aggiunto per l'intera comunità". Questo perché fornirà un'opportunità unica per far conoscere al pubblico le varie fasi dei lavori, permettendo loro di visualizzare in anteprima il futuro Ospedale regionale.

Il progetto, sviluppato nei tre anni precedenti, ha visto la sua realizzazione come un impegno concreto della maggioranza, dimostrando coerenza con quanto dichiarato in Consiglio.

In questo modo, la popolazione sarà tenuta costantemente informata sui progressi e gli sviluppi di un'iniziativa di vitale importanza per l'intera regione.