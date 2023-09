Giovani FIDAS VDA, Paolo Maria Gallo nominato vice coordinatore

Lunedì 25 settembre si è tenuto ad Aosta in via Lucat 2/A presso la sede della Federata “San Michele Arcangelo” l’Assemblea del Coordinamento dei Giovani donatori di sangue della FIDAS Valle d’Aosta guidato da Anna Mele.

Nel corso della quale è stato indicato all’unanimità vicecoordinatore regionale Paolo Maria Gallo. Un sensibile e disponibile giovane di 28 anni già donatore di sangue Fidas valdostano, che ha accettato con slancio ed entusiasmo l’incarico. “Il nostro compito sarà quello di donare tempo ed esempi, ascoltare e avvicinare i giovani, “afferma Paolo Maria Gallo, “in un mondo dove c'è bisogno di rammentare quanto importante sia l'amore per sé stessi e per gli altri. Credo che il dono sia il gesto più importante che ci permette di compiere delle vere e proprie magie d'amore. Grazie al dono possiamo dare una possibilità in più a chi ha bisogno, possiamo recuperare tempo per salvare vite e donare appunto speranza. I nostri propositi sono semplici e diretti, cercheremo di far breccia nel cuore dei tantissimi giovani valdostani che ancora non fossero donatori di sangue affinché lo diventino in modo responsabile e periodico”.

“Il Coordinamento valdostano dei Giovani Fidas resterà in carica fino alla primavera del 2025 e dopo la pausa vacanziera riprende con slancio e motivazione l’attività del gruppo” – continua Anna Mele – “operosità che in diversi dovranno conciliare tra impegni lavorativi e universitari”.

Infine, Giuseppe Grassi presidente valdostano dei donatori sangue della FIDAS Valle d’Aosta saluta e ringrazia Paolo Maria Gallo per l’impegno assunto nel Coordinamento Giovani e sottolinea l’importanza e il valore della grande presenza dei giovani volontari e donatori di sangue in Fidas. “Il merito del Direttivo regionale Fidas - dice Grassi è stato quello di creare una reale collaborazione tra generazioni, lasciando spazio ai giovani, sostenendoli, creando responsabilità, autonomia e riconoscendo la loro operosità e dinamismo. I Giovani in Fidas rappresentano una grande occasione di partecipazione e sono la vera novità di una comunità solidale che si fa carico di quanti necessitano di terapie trasfusionali. Siamo fieri e contenti di avere al nostro interno una presenza seria e responsabile di giovani che sdoganano definitivamente il diffuso liet motiv di giovani poco attenti alla partecipazione e all’impegno associativo e civico”.

Partecipa, unisciti anche Tu al Coordinamento Giovani Fidas VdA contattaci al 3473945767, scrivici su giovanifidasvda@gmail.com oppure in DM sul profilo Instagram @giovanifidasvda