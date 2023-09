Pollein: Posa di reti corticali per la protezione di frazione Moulin

Il Consiglio comunale di Pollein ha approvato la quinta variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per un importo totale di € 286.507,48, applicando una quota di avanzo accantonato per 12.000 euro e una quota di avanzo disponibile per 73.500 euro.

Di questi, la spesa più importante - € 27.000 – verrà investita per la sostituzione e l’aggiornamento dei sistemi di protezione passiva, delle reti corticali e dei pannelli in fune posti a monte della Frazione Moulin.

Una quota di 15.000 euro verrà impiegata per la manutenzione straordinaria della rete fognaria, 10.000 euro per arredi urbani e 5.000 euro per l’acquisto di mobili. I restanti fondi saranno utilizzati per le manutenzioni straordinarie di giardini e aree verdi, della sala polifunzionale dell’Area Verde Grand Place, della strada di Frazione Moulin, delle scuole dell’infanzia e primaria, e per lavori di consolidamento di un muro pericolante in Località Terre Blanche.

La differenza tra avanzo accantonato e avanzo disponibile è relativa a maggiori entrate derivanti da trasferimenti regionali per opere minori di pubblica utilità, trasferimenti straordinari correnti, trasferimenti straordinari del caro energia e a maggiori spese rispetto alla previsione

Martedì 26 settembre 2023 si è riunito il Consiglio comunale di Pollein, che presentava 5 punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 giugno, l’Assemblea ha approvato il documento unico di programmazione semplificato (DUPS) relativo al triennio 2024/2026.

Il Consiglio ha affidato per 12 mesi le funzioni di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada e delle entrate derivanti da leggi e regolamenti del Comune all’Agenzia delle Entrate, effettuando comunque una costante azione di monitoraggio dell’andamento dell’attività.