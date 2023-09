Charvensod: Alla scoperta della Musica Iberica: Il Laboratorio del Tamburo "Pandero Cuadrato"

Biblioteca Comunale di Charvensod ha organizzati un interessante evento culturale che sicuramente catturerà l'attenzione degli amanti della musica e della cultura spagnola: un laboratorio dedicato alla musica iberica, con particolare attenzione alla creazione del tamburo "Pandero Cuadrato". Questo strumento, intrinsecamente legato alla tradizione musicale spagnola, è noto per il suo suono caratteristico e la sua storia affascinante.

La musica spagnola è ricca e diversificata, con radici che affondano nelle profonde tradizioni culturali della Spagna e delle regioni vicine. Questo laboratorio offre un'opportunità unica di immergersi in questa ricca tradizione musicale, scoprendo il ruolo centrale che il "Pandero Cuadrato" ha svolto nel plasmare il panorama musicale spagnolo. Sarà un'occasione per apprendere e sperimentare le tecniche di costruzione e suonare questo strumento affascinante.

Il "Pandero Cuadrato" è uno strumento a percussione tradizionale che si trova comunemente nelle regioni spagnole. Si distingue per la sua forma quadrata e la caratteristica pelle tesa sulla parte superiore, che produce un suono distintivo e coinvolgente. Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l'opportunità di creare il proprio "Pandero Cuadrato" utilizzando materiali forniti gentilmente dal comune. I partecipanti impareranno anche a suonare questo strumento in modo tradizionale, scoprendo le melodie e i ritmi affascinanti della musica iberica.

Il laboratorio non richiede alcuna esperienza musicale pregressa; è aperto a persone di tutte le età e livelli di competenza. Sarà guidato da istruttori esperti e appassionati che condivideranno la loro conoscenza e passione per la musica iberica. Questa è un'opportunità unica per scoprire una tradizione musicale affascinante e partecipare attivamente alla sua preservazione.

Come Partecipare

Per partecipare a questo entusiasmante laboratorio dedicato alla musica iberica e alla creazione del "Pandero Cuadrato", si deve contattare la Biblioteca Comunale di Charvensod per ulteriori dettagli e per prenotare il posto.