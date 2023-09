Ultimi giorni per presentare a CVA le richieste di sponsorizzazione e donazione

È fissato al 30 settembre il termine entro la quale è possibile presentare alla CVA SpA le richieste di contributo per attività di natura culturale, sociale o sportiva che - sulla base della procedura stabilita dall’azienda - potranno essere erogate sotto forma di sponsorizzazione o donazione.

Le domande, che devono essere presentate esclusivamente attraverso apposito form online dovranno riguardare iniziative il cui svolgimento è previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 ed il 30 giugno.

Fatta salva la facoltà del Gruppo CVA di pianificare e gestire in autonomia iniziative di promozione che rientrino nella propria strategia di comunicazione e marketing, al fine di cogliere opportunità e connessioni con i territori su cui opera, CVA sostiene da sempre anche le progettualità promosse da terzi.

Al fine di consentire un impiego mirato e coerente dei contributi le proposte dovranno essere ricondotte ai seguenti principi generali: • Le nostre radici sono in Valle d’Aosta e vogliamo dare il nostro contributo alle iniziative che riguardino il mondo della montagna nella sua accezione più ampia ed inclusiva possibile. • Siamo sostenibili: abbiamo a cuore il futuro del pianeta e delle nuove generazioni, crediamo nel valore delle persone e nell’inclusività p. 2 Le proposte presentate verranno valutate sulla base di due macrocategorie valoriali che possono essere disgiunte o complementari, attribuendo punteggi specifici a ciascuna voce.

Valore territoriale della proposta

Verranno valutati i seguenti aspetti:

storicità dell’evento/manifestazione

non replicabilità territoriale dell’evento/manifestazione*

notorietà dell’evento/manifestazione

valorizzazione della montagna e delle peculiarità storico-culturali

coinvolgimento di associazioni di settore e/o enti pubblici

presenza sul territorio di un’infrastruttura del Gruppo CVA

*questo criterio prevede di esplicitare l’unicità della proposta, è necessario esplicitare se l’evento/manifestazione possa svolgersi per sua natura solo in questo determinato contesto territoriale, oppure se potrebbe essere replicata ovunque.

Valore sociale e di impatto

Verranno valutati i seguenti aspetti:

attenzione per la disabilità, le fasce deboli e/o svantaggiate*

attenzione per l’infanzia, l’adolescenza

coinvolgimento di enti/soggetti del terzo settore

numero di persone coinvolte

*questo criterio prevede di esplicitare se esistano misure o azioni specifiche messe in campo per consentire l’inclusione delle persone con disabilità o delle persone appartenenti a fasce deboli e/o svantaggiate. In linea generale, non si ritiene che uno spazio accessibile anche alle persone disabili o la generica possibilità di assistere ad uno spettacolo/manifestazione da parte di tutti possano ritenersi elementi sufficienti per una valutazione positiva di questo criterio.

Entro 45 giorni dalla data di chiusura della finestra per la presentazione della candidatura (15 novembre 2023) CVA provvederà a comunicare gli esiti della valutazione ai richiedenti e, successivamente, procederà alla predisposizione e alla sottoscrizione dei relativi contratti, ove necessari.

Fatta salva la facoltà dei richiedenti di proporre progetti di sponsorizzazione o richieste di liberalità, CVA SpA si riserva di proporre ai beneficiari un contributo sotto forma di sponsorizzazione, liberalità o concessione di gadget sulla base delle valutazioni interne e conformemente alla volontà di perseguire una strategia promozionale high quality brand.

La successiva finestra temporale per la presentazione delle richieste sarà aperta dal 1° gennaio al 31 marzo 2024. Le domande dovranno riguardare proposte il cui svolgimento sarà previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2024.

Per qualunque informazione aggiuntiva è possibile consultare il sito web di CVA all’indirizzo https://www.cvaspa.it/sponsorizzazioni-e-liberalita o contattare l’ufficio Ufficio Comunicazione, Marketing, Sostenibilità e Progetti Europei al numero di telefono 0166/823111 o all’indirizzo mail marketing.eventi@cvaspa.it