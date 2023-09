In Valle d'Aosta contagi covid in aumento ma scende incidenza

In Valle d'Aosta, il quadro epidemiologico continua a suscitare preoccupazione. Secondo i dati diffusi dal Ministro, La settimana dal 14 al 20 settembre ha visto un aumento dei casi positivi al Covid-19, con un totale di 62 casi rispetto ai 43 della settimana precedente. Tuttavia, c'è una luce di speranza: l'incidenza, misurata come percentuale di casi positivi rispetto ai tamponi effettuati, è scesa al 19,9%, contro il 26,9% registrato nella settimana precedente. Un segnale di miglioramento che offre un respiro di sollievo.

L'incremento dei casi non può essere ignorato, e le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione. Una variante in particolare, la variante Eris, sembra essere la causa principale degli attuali contagi. In risposta a questa crescente sfida, le autorità stanno pianificando una nuova campagna vaccinale, mirata agli anziani e ai soggetti fragili, che riceveranno l'invito a ricevere la quinta dose di vaccino.

Tuttavia, se si è colpiti dal Covid-19 oggi, quali sono le regole attuali da seguire?

Regole Attuali per i Positivi al Covid:

Il Ministero della Salute ha abolito l'obbligo di isolamento per i positivi al Covid, considerando che la malattia è ora endemica e deve essere trattata come qualsiasi altra malattia infettiva. Tuttavia, per contribuire a limitare la diffusione del virus, sono consigliate alcune precauzioni:

Se si manifestano sintomi, è meglio rimanere a casa e evitare luoghi affollati.

Quando si entra in contatto con altre persone, è consigliato indossare una mascherina chirurgica o, ancora meglio, una maschera FFP2.

Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse o donne in gravidanza. È consigliato anche evitare di recarsi in ospedali o in residenze sanitarie assistite (RSA).

Se il soggetto positivo è una persona fragile o immunodepressa e i sintomi persistono o peggiorano dopo tre giorni, è importante contattare il proprio medico.

Durata della Contagiosità:

Secondo quanto osservato nelle ultime settimane, la malattia Covid-19 ora mostra un picco della carica virale tra il primo e il quinto giorno dall'inizio dei sintomi. Nella maggior parte dei casi, dopo nove giorni, il rischio di contagiare altre persone è significativamente ridotto, anche se tracce del virus possono persistere nel corpo per settimane.

Chi Deve Ricevere la Quinta Dose di Vaccino:

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato l'imminente avvio di una campagna vaccinale per la quinta dose. Questa nuova dose potrebbe essere somministrata contemporaneamente al vaccino anti-influenzale, utilizzando due inoculazioni diverse. Tuttavia, inizialmente, ci saranno disponibili solo poche dosi di vaccino Pfizer e Novavax, che saranno prioritarie per:

Anziani sopra gli 80 anni

Residenti in RSA

Persone sopra i 60 anni con patologie preesistenti.

La Valle d'Aosta, come il resto del mondo, si adatta costantemente alla sfida del Covid-19, implementando nuove strategie e raccomandazioni per proteggere la salute pubblica in una stagione autunnale che presenta sfide uniche.