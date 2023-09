La premier ha problemi con i suoi amici, non con i suoi avversari. Salvini prova in tutti i modi a rovinare i piani europei e il polacco Morawiecki diventa sempre più ingombrante e imbarazzante. DUE PIEDI IN UNA SCARPA - L’INCREDIBILE CAPACITÀ DI CONTE DI SOPRAVVIVERE POLITICAMENTE NONOSTANTE L’ASSENZA DI IDEE Il leader dei Cinquestelle approfitta delle carenze del governo e del Pd e mantiene la sua percentuale di voti sopra il quindici per cento. Intanto Calenda spinge sul tripartito di opposizione per escludere Italia Viva. LA STAGIONE DELLE SPIE - L’OFFENSIVA DELLA RUSSIA CONTRO LE DEMOCRAZIE È INIZIATA DA TEMPO E QUASI NON CE NE SIAMO ACCORTI Viaggi sospetti, sparizioni, furti di dossier, appuntamenti segreti. L’ultimo libro di Antonio Talia è un reportage che racconta le interferenze di Mosca negli apparati statali di altri Paesi e i bug di posizionamento dei governi occidentali nei confronti di Putin