ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA BONTÉ DE DIEU SURPASSE LA JUSTICE HUMAINE

Jésus dit:" Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux"(Mt5,20).La logique de Dieu nous éblouit, nous déconcerte et quelques fois nous déçoit, car "ses pensées ne sont pas nos pensées". Dieu sort, Dieu appelle, Dieu embauche et rétribue. Mais sa façon de payer ne semble pas suivre les normes de la justice humaine. L'ouvrier de la première heure reçoit le même salaire que celui de la dernière heure. S'agit-il d'une injustice? L'amour miséricordieux de Dieu ne se contente pas des apparences. Il connaît nos intentions secrètes et ses chemins sont infinis.

1. LES VOIES DE DIEU SONT INFINIES.

Si on lit superficiellement cette page de l'Evangile, on risque d'adopter la réaction des premiers ouvriers qui se fâchent contre le patron accusé de commettre l'injustice à leur égard et tendre envers les ouvriers de la dernière heure. Aujourd'hui, les places publiques seraient pleines de manifestants contre ce patron apparamment injuste. Mais en lisant en profondeur le texte, le patron de la vigne a signé un contrat avec les ouvriers de la première heure, tandis que pour ceux qu'il a appelés dans les heures successives et tardives, il n'a promis que ce qui est juste sans préciser le montant. Ils ont répondu promptement à l'appel sans prétention ni condition. Les premiers pensaient qu'ils allaient recevoir le double, mais le patron a respecté scrupuleusement les règles du contrat social. Cet Evangile ne manque pas d'actualité et nous sécoue intérieurement.

Dans son Église, il ne manque pas des ouvriers qui se considèrent comme ceux de la première heure et qui regardent d'un mauvais oeil les derniers. Habituons-nous à comprendre que l'amour de Dieu n'a pas de limite géographique et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a un faible pour les doux et les humbles de coeur, tout en résistant aux suffisants. Nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes braves, nous sommes choisis parce que nous sommes pauvres.

2. LA JUSTICE SANS CHARITÉ NE SAUVE PAS. L'adage latin dit que la justice repliée sur elle-même se pervertit dans son contraire (summum jus, summa iniuria). La réaction des ouvriers de la première heure s'harmonise avec cet adage. Après le payement, ils sont contre tous. Ils récriminent contre le Maître et se lamentent contre les autres ouvriers. Cette tendance qui porte le nom de jalousie nous guête tous, si nous n'entrons pas dans le mystère de l'amour providentiel de Dieu. Jésus est en train de dénoncer le comportement des pharisiens, des scribes qui pensaient que le Royaume de Dieu est un droit pour eux par rapport aux publicains, aux pécheurs publics, aux lointains dans la foi judaique.

En rencontrant les personnes de la périphérie existentielle, selon le langage du Pape François comme Zachée(Lc19,1-10), Lévi devenu Matthieu, Marie Madeleine et d'autres, Jésus dit aux Phariens hypocrites:" En vérité je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au Royaume de Dieu"(Mt21,31).Ce péché d'indignation et de protestation contre les tard-venus n'épargne pas aussi la dimension charnelle de l'Église du Seigneur. La garantie pour le salut n'est pas liée aux postes qu'on occupe. Le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses ne sont pas des super-chrétiens. Saint Augustin dans sa modestie disait:"Pour vous, je suis évêque, avec vous je suis chrétien".

Henri de Lubac dans son oeuvre, "La méditation sur l'Église", dit que le dernier baptisé a la même dignité baptismale que l'évêque. Le laïc participe au sacerdoce royal du Christ.Jésus ne veut pas humilier les ouvriers de la première heure et ne veut pas non plus encourager la paresse. Dans sa bonté infinie, Dieu a ses temps et ses saisons pour appeller les déshérités de la terre à travailler eux aussi dans sa vigne. L'Evangile de ce dimanche est un clin d'oeil pour rester vigilant et préoccupé pour le Royaume de Dieu. "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît".

3. DIEU SORT, APPELLE ET PAIE

L'Evangile nous montre aussi l'importance de la vocation des laïcs pour la santification dans le monde. Le patron de la vigne ne se fatigue pas d'appeler les ouvriers pour travailler dans sa vigne. Il sort à chaque heure. Dieu sort, parce qu'il nous aime. Il sort de sa nature transcendante, inaccessible, pour rejoindre l'humanité afin de l'inviter à coopérer pour son salut. L'Eternel entre dans la temps et rend l'histoire humaine le lieu où se réalise la décision et l'option fondamentale pour le salut ou pour la perte. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu sensible au coeur selon Blaise Pascal.L'Evangile ne manque pas d'implication sociale et politique. L'action du laïc chrétien dans le monde, consiste à devenir "sel de la terre et lumière du monde" là où il exerce sa profession qui n'est pas simplement un moyen de gagner le pain quotidien, mais une voie de sainteté et de martyr dans le quotidien.

Un politicien chrétien se sanctifie en combattant avec les armes de charité, de justice et de vérité, toute forme d'oppression, d'injustice, de corruption, de chômage(...). "Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le Royaume des Cieux, mais ceux qui font la volonté du Père"(Mt7,21). La vigne où le laïc est envoyé pour se sanctifier, est là où il exerce son métier, sa profession, son monde de vie. Travailler dans la vigne du Seigneur consiste à mener une vie digne de l'Évangile du Christ. "Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libère ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi"(Is58,9).Les paroles du pape Benoît XVI sont claires sur la vocation du laïc dans le monde.

Il écrit dans son livre intitulé "Collaborateurs de la vérité ce qui suit: "La vérité est Christ. Les collaborateurs de la vérité sont les chrétiens qui se laissent attirer par la parole du Maître, en s'en nourrissant et en l'annonçant avec confiance. Ils deviennent ainsi collaborateurs du Christ, voie, vérité et vie".

4. PRIÈRE

Oh bon Jésus, dans le monde certains te connaissent sans t'aimer, d'autres desireraient te connaître pour t'aimer. Très peu te connaissent et t'aiment. Enseigne-nous à te servir dans la joie et dans l'amour en dépassant nos calculs mesquins des avantages que nous comptons tirer dans ta vigne comme le cas des ouvriers de la première heure.Suscite dans ton Église, de bons serviteurs disponibles qui se réjouissent seulement d'être des invités pour oeuvrer dans ta vigne.Tes chemins Seigneur sont amour, tes chemins Seigneur sont vérité.

Bon dimanche frères et soeurs. Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde. Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera