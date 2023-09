L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: L'emancipazione dimezzata delle donne

Caro Direttore,

Nel cuore di una serata un po’ buia scaturiscono delle riflessioni: grazie se potrai ospitarle.

Conseguire la patente di guida e percorrere le vie del mondo a bordo di una fedele quattro ruote rappresentano due tappe fondamentali dell’emancipazione femminile di qualche decennio or sono. Intere generazioni di antenate hanno litigato e lottato tra le pareti domestiche per potersi piazzare coraggiosamente al volante.

Attualmente, il prezzo crescente delle autovetture e le infinite complicazioni burocratiche con relative gabelle inflitte ai guidatori appesantiscono la quotidianità dell’altra metà del cielo, rischiando di farci regredire.

In molti casi, le donne ricevono stipendi e\o pensioni più basse di quelle maschili; sovente si ritirano presto dal lavoro per accudire bambini o anziani, per dedicarsi alla famiglia. Dopo queste scelte, indotte sovente dalla mancanza di alternative, acquistare un’automobile o fare riparare quella in nostro possesso diventa un miraggio in parecchi casi.

Peggio che mai se parliamo di automobili accessoriate per invalidi\e: i costi di una quattro ruote con cambio automatico salgono vertiginosamente, come se fosse un lusso.

Personalmente, ho quasi 65 anni. Ho perso il mio lavoro assai prima di maturare la pensione, per via della riforma Fornero. Senza questa riforma, sarei in pensione serena da dieci anni. Sono stata caregiver dei miei genitori, finché mi hanno preceduta in un Mondo migliore.

Attualmente, vivo sola in una zona non servita da mezzi pubblici e possiedo una vettura di 24 anni. E’ sempre meno facile scovare professionisti disposti ad occuparsene, dicono che non vale la pena (ovviamente parlo in generale). Come se le donne meno giovani diventassero trasparenti insieme alle loro....adorate caffettiere con le ruote. Ma è difficilissimo, nel mio caso come in moltissimi altri, scovare le risorse necessarie per permettersi un mezzo più moderno. Nessuno concede finanziamenti a chi non può esibire un reddito garantito. I lutti poi comportano, oltre alla sofferenza emotiva, forti sofferenze economiche.

Esistono indubbiamente problemi peggiori, ma l’automobile è garanzia di indipendenza ormai irrinunciabile. Non è un lusso. Vedo sempre più spesso troppe coetanee in tristi caseggiati popolari, ostaggio di baby gang e prepotenze, costrette per di più a mendicare passaggi. Quando i mezzi pubblici esistono, inerpicarcisi quando le giunture cominciano a scricchiolare può rivelarsi arduo.

Cosa si può fare per rimediare a tutto questo? Perché non parlarne?

Per quanto mi riguarda personalmente, grazie a chi potesse aiutarmi. Lascio i miei dati in redazione perché sempre più spesso noto in rete quanto una richiesta di aiuto susciti talvolta reazioni quasi feroci da parte di chi, avendo già i propri problemi, teme di vedersi appioppare, anche a livello virtuale, quelli altrui. Grazie infinite.

Lettera firmata

Cara Lettrice grazie per lo sfogo che è una sorta di manifesto contro la poca attenzione che chi di dovere dovrebbe prestate a chi ha bisogno. Ti ringrazio perché colgo l'occasione per fare delle mie considerazioni.