Sessione autunnale della Conferenza Episcopale Piemontese

I Vescovi si sono confrontati sul tema dei ministeri istituiti e altri ministeri laicali, tenuto conto delle scelte operate dalla CEI e della situazione delle Diocesi. La riflessione continuerà, in vista di poter precisare i percorsi di formazione.

Oltre ad alcuni adempimenti statutari, nella seconda giornata è stata data informazione sulla gestione di “Casa Speranza”, la struttura voluta dalla CEP per accompagnare situazioni di fragilità di sacerdoti e consacrati. Infine, il Direttore CEI del “Sovvenire” (sostegno economico alla Chiesa) ha informato sull’attività dell’Ufficio e le iniziative in atto per promuovere e incrementare il sostentamento sul territorio.

I Vescovi delle Regioni Piemonte-Valle d’Aosta saranno ancora insieme nel mese di novembre per la consueta settimana di esercizi spirituali.