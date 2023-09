E' Morto Giorgio Napolitano

Lutto Nazionale per la Morte dell'Ex Presidente Giorgio Napolitano

Questo pomeriggio, alle ore 19.45, l'Italia ha perso uno dei suoi leader più carismatici e influenti con la scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, avvenuta presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma.

Il Senatore Napolitano, nato a Napoli nel 1925, è stato il 11° presidente della Repubblica italiana, ricoprendo l'importante incarico dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. È stato il primo presidente nella storia italiana a essere eletto per un secondo mandato, segno della sua straordinaria popolarità e competenza nel campo politico.

La sua carriera politica è stata segnata da una serie di primati e traguardi significativi. Napolitano è stato il primo Capo dello Stato ad essere stato membro del Partito Comunista Italiano, e la sua lunga storia politica lo ha reso il presidente più anziano d'Europa. La sua leadership è stata caratterizzata da un impegno costante per il bene del paese, con una particolare attenzione all'unità europea.

Oltre alla sua attività politica, Giorgio Napolitano era un appassionato di letteratura e teatro e aveva debuttato come attore da giovane. Laureato in giurisprudenza nel 1947, ha aderito al Partito Comunista fin dal 1945, prima di contribuire alla formazione del Partito Democratico della Sinistra. Era noto come una voce critica all'interno del PCI, seguendo una linea politica che cercava di migliorare le condizioni di vita della classe lavoratrice senza stravolgere il capitalismo.

La sua carriera politica ha incluso l'elezione come deputato nel 1953, un incarico di Ministro dell'Interno nel governo Prodi nel 1996, e la presidenza della Camera dei Deputati nel 1992, durante la "legislatura di Tangentopoli". Nel 2005, è stato nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il suo mandato presidenziale è stato segnato da momenti cruciali nella storia politica italiana, come le dimissioni del governo Berlusconi nel 2011 e la nomina del governo tecnico guidato da Mario Monti. Nel 2013, Napolitano si dichiarò disponibile per un secondo mandato al Quirinale, ma alla fine rassegnò le dimissioni nel gennaio 2015.

La sua morte rappresenta una perdita irreparabile per l'Italia, che oggi piange la scomparsa di un grande statista e un uomo di principi. I dettagli sulle esequie di Giorgio Napolitano saranno annunciati a breve, e il paese si prepara a rendere omaggio a una delle figure più influenti della storia politica italiana.

La sua eredità vivrà nei libri di storia e nella memoria di un'Italia grata per il suo servizio instancabile alla nazione.