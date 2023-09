La Variante Etroubles-Saint Oyen procede

Una nuova fase nella storia della strada statale 27 "del Gran San Bernardo" è iniziata con il recente completamento dei lavori di sistemazione che hanno coinvolto una delle arterie stradali più importanti di questa regione montuosa.

Questa la cronaca dettagliata del progetto di ammodernamento in corso nel tratto compreso tra gli abitati di Etroubles e Saint Oyen, situati a soli 6 km dal confine svizzero.

La S.S. 27 è la principale via di accesso al traforo del San Bernardo e attraversa i comuni di Gignod, Etroubles, Saint-Rhémy-en-Bosses prima di raggiungere il confine svizzero al Colle del Gran San Bernardo. Questo tratto di strada era caratterizzato da una serie di sfide, tra cui un tracciato tortuoso, forti pendenze e, in prossimità di Saint Oyen, una sezione stradale ristretta dovuta alla presenza di abitazioni.

I lavori di sistemazione avevano già avuto inizio con un precedente appaltatore prima della risoluzione contrattuale intervenuta nel maggio del 2017. Questi primi interventi hanno incluso la realizzazione parziale dello svincolo a rotatoria di Etroubles, il viadotto Etroubles lungo 130 metri, la galleria naturale lunga 3.873,65 metri (di cui 870,80 metri dovevano ancora essere completati), la galleria di servizio lunga 500 metri, il viadotto Cret lungo 125 metri, e il raccordo alla S.S. 27 tramite lo svincolo in località Cret, che era parzialmente realizzato.Il progetto di completamento ha mantenuto il tracciato e le opere d'arte previste, apportando solo alcune modifiche tecniche di modesta entità.

Questo progetto rientra nell'elenco delle opere infrastrutturali per le quali è stata nominata una commissione straordinaria ai sensi del Decreto Legge "Sblocca Cantieri".

Il progetto originario risale al 2003 e fu approvato dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta nel 1999. Il progetto definitivo è stato successivamente approvato nel 2008, e i lavori furono assegnati all'ATI composta da Lauro SpA e De Giuliani Srl. Successivamente, il secondo lotto della variante è stato aggiunto al progetto e assegnato alla stessa impresa.

Tuttavia, il contratto in corso fu rescisso a causa di varie complicazioni, e un nuovo intervento di completamento fu progettato. Successivamente, è stato pubblicato un nuovo bando di gara per l'esecuzione dei lavori di completamento.Il tracciato si estende per circa 4,4 km, bypassando gli abitati di Etroubles e Saint Oyen. La strada è classificata come C2 (strada extraurbana secondaria) ed è composta da due corsie da 3,50 m (una per senso di marcia) con banchine laterali da 1,25 m.

Le opere d'arte principali includono il viadotto Etroubles, la galleria naturale di Saint Oyen lunga 3.873,65 metri, la galleria di servizio Finestra lunga 500 metri e il viadotto Cret. La galleria naturale di Saint Oyen è l'opera principale del progetto ma era ancora in fase di scavo in un tratto di circa 870 metri.Gli interventi di completamento previsti includono il completamento dello scavo della galleria principale, interventi di drenaggio e impermeabilizzazione, il completamento della galleria di servizio Finestra, lavori di idraulica come la sistemazione del torrente Artanavaz e impianti tecnologici in galleria.Il progetto prevede due intersezioni sulla S.S. 27: lo svincolo di Etroubles e lo svincolo di Cret.

Lo svincolo di Etroubles è costituito da una rotatoria a tre rami, mentre lo svincolo "località Cret" è situato a monte in prossimità dell'imbocco Nord della galleria di Saint Oyen ed è costituito da due rami C e D a livelli sfalsati.La galleria di Saint Oyen è l'opera principale del progetto e si estende dalla p.k. 0+201 (imbocco Sud - lato Aosta) alla p.k. 3+988 (imbocco Nord - lato Traforo del Gran San Bernardo). La galleria è caratterizzata da un'unica canna con una copertura variabile, raggiungendo una massima copertura di circa 350 metri nella sua zona centrale.Il progetto della galleria prevede un percorso di esodo interno realizzato tramite uno cunicolo in calcestruzzo prefabbricato.

Il cunicolo è collegato con l'esterno tramite due uscite dirette, poste agli imbocchi di valle e monte della galleria, ed è accessibile dalle piazzole di sosta lungo il tracciato della galleria.Il viadotto Etroubles è situato sul torrente Artanavaz e consente il collegamento tra l'imbocco Sud della galleria Saint Oyen e la S.S. 27 esistente, dove si trova ancora da completare lo svincolo a rotatoria "Etroubles".

Il viadotto Cret, situato a Saint Oyen in località Cret, collega l'imbocco Nord della galleria Saint Oyen con la S.S. 27 esistente, dove sono previste modifiche al tracciato.Entrambi i viadotti presentano una struttura mista acciaio-calcestruzzo e richiedono l'installazione di giunti di dilatazione e lavori di fresatura e ripristino del binder esistente.Il progetto esecutivo di completamento è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Techint Compagnia Tecnica Internazionale SpA (Mandataria), CESI SpA e Igeas Engineering Srl.

Costi e Tempi di Realizzazione:

L'importo totale del progetto di completamento ammonta a 121.116.225,36 Euro , suddivisi nei seguenti componenti: Lavori: 97.871.608,70 Euro Servizio a domanda (S.a.D.): 12.706.386,93 Euro Oneri di Investimento: 10.538.229,73 Euro

La durata prevista dei lavori è di 975 giorni naturali e consecutivi .

La data di consegna ufficiale dei lavori è stata fissata al 20 aprile 2023 .

La data prevista di ultimazione è il 19 dicembre 2025.

Questi dati forniscono un quadro completo delle dimensioni finanziarie e dei tempi coinvolti nell'importante progetto di completamento della Variante Etroubles-Saint Oyen sulla S.S. 27. La regione Valle d'Aosta e i suoi residenti ora possono godere dei benefici di questa importante infrastruttura modernizzata. (fonte strade e autostrade)