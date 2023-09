Consiglio Valle convocato in via ordinaria

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2023, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 68 oggetti, di cui 17 rinviati da precedenti adunanze.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2022, sul quale la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza il 18 settembre scorso, e un disegno di legge di modifica al Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale, di cui sono relatori i Consiglieri Andrea Padovani (FP-PD) e Andrea Manfrin (Lega VdA) e sul quale la quinta Commissione "Servizi sociali" ha dato parere favorevole a maggioranza nella riunione del 20 luglio scorso. All'ordine del giorno, vi è anche la presa d'atto della relazione annuale 2022 sul controllo strategico e di gestione ai sensi della legge regionale n. 30/2009 in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate quattordici interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia: stima del valore dell'area "ex tiro a volo" nel comune di Saint-Vincent; fruibilità del Palafent di Brissogne; calendario iniziative e avvio della Saison culturelle 2023-2024.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato cinque interrogazioni: contrasto del fenomeno dell'abbandono scolastico; iniziativa concernente letture ai bambini da parte di una "drag queen" presso la biblioteca del quartiere Dora di Aosta; risultanze del tavolo di lavoro sugli aspetti giuridico-normativi ed economici di sentieri e strade poderali; mancanza di posti a sedere su alcuni autobus della tratta Aosta/Courmayeur; pubblicazione del bando affitti 2023 e risoluzione delle criticità emerse con i bandi precedenti.

Sono sei le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: trasmissione alle Commissioni consiliari del Documento di economia e finanza regionale; ulteriore posticipo dell'apertura della nuova Università della Valle d'Aosta; conferma dell'autorizzazione alla caccia della lepre variabile e della pernice bianca nel periodo stabilito dal calendario venatorio 2022-2023; quadro normativo sull'accesso dei mezzi meccanici sul territorio regionale nei tratti non serviti da accessi stradali; revisione della fornitura dei servizi sanitari nelle strutture residenziali di Variney e Perloz; vantaggi per i pazienti derivanti dal potenziamento dell'apparecchio per la risonanza magnetica presso l'ospedale Parini.

Delle trenta interpellanze, sei sono del gruppo Forza Italia: soluzioni alle criticità derivanti dalla sospensione del servizio ferroviario Aosta/Ivrea; nuove disposizioni organizzative per il funzionamento delle centrali di committenza per la gestione degli appalti di lavori e servizi; adeguamento del servizio idrico integrato alle direttive dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e nuovo modello tariffario; confronti con ANAS sulla sicurezza delle strade e informazioni sulla realizzazione delle opere programmate; realizzazione dell'ospedale di comunità nel comune di Verrès; effetti della sentenza di annullamento della nomina del Direttore dell'ARER da parte del Giudice del lavoro.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato quattordici interpellanze: verifica delle assunzioni di bidelli a tempo determinato in vari plessi scolastici effettuate attraverso chiamata pubblica; carenza di segnale telefonico nei pressi delle gallerie dei tratti autostradali SAV e RAV; indicazioni per la revisione dei settori artistico disciplinari all'Istituto musicale pareggiato; motivazioni del distacco di personale scolastico presso l'Istituto storico della Resistenza; dati sulla richiesta di ripetizioni private da parte delle famiglie degli studenti valdostani; visione strategica della Regione in merito alla garanzia del transito verso le località turistiche del territorio; predisposizione di un metodo tariffario per il Servizio idrico integrato; stato di completamento dei lavori di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica; valutazioni sull'apposizione del divieto di balneazione per alcuni laghi della regione; azioni per assicurare il servizio di supporto psichiatrico e psicologico presso la Casa circondariale di Brissogne; stato di avanzamento del progetto di costruzione di un centro malattie rare e autoimmuni; strategie educative contro la violenza di genere e, in particolare, delle donne appartenenti ad altre culture; attuazione dell'articolo 24 della legge sul canile regionale (n. 37/2010); partecipazione della Regione alla manifestazione fieristica Skipass 2023.

Il gruppo Misto con una interpellanza chiede notizie sul riconoscimento di 500 euro per la formazione ai docenti assunti a tempo determinato, di cui all'articolo 55 del secondo assestamento al bilancio di previsione 2023 della Regione (l.r. n. 12/2023).

Saranno trattate sette interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: avvio di procedure di sospensione o revoca della nomina del Presidente della Société Infrastructures Valdôtaines per mancata rimozione di una causa di incompatibilità; riflessione sulla concessione dell'utilizzo di sedi istituzionali e sulla promozione di eventi nei casi di possibile contrasto con i valori della Costituzione; motivazioni dei ritardi nelle assegnazioni delle cattedre annuali e temporanee per l'anno scolastico 2023-2024; programmazione degli interventi per far fronte all'interruzione del servizio ferroviario a partire dal prossimo mese di dicembre; procedure per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica di Pompiod; sostegno all'attività svolta dal CSV Valle d'Aosta e al mantenimento dell'attuale sede nel centro di Aosta; motivi delle modifiche apportate ai criteri di selezione per le candidature a Direttore generale dell'Office régional du tourisme.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà una interpellanza con cui si chiede l'istituzione di un registro regionale per le morti improvvise, mentre con una altra interpellanza firmata congiuntamente con il gruppo Lega Vallée d'Aoste si vogliono conoscere le tempistiche del nuovo progetto di recupero archeologico della Strada romana delle Gallie tra Bard e Donnas.

All'ordine del giorno figurano anche 11 mozioni, di cui sei rinviate dalle precedenti adunanze.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà due mozioni. Con la prima si vuole riaffermare il valore dei simboli cristiani presenti sulle vette delle montagne valdostane quale patrimonio materiale e immateriale della regione, mentre la seconda sollecita la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la definizione di una strategia di contrasto alla microcriminalità e al bullismo.

Con una mozione, il gruppo Forza Italia chiede di sollecitare il Comune di Aosta a modificare il Piano urbano della mobilità sostenibile.

Sono otto le mozioni del Progetto Civico Progressista: adesione alla carta d'intenti della Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere; valutazione delle proposte del Coordinamento disabilità Valle d'Aosta sul Garante dei diritti delle persone con disabilità; programmazione di una seduta nella Commissione competente per la valutazione del Piano strategico-industriale 2023-2027 di CVA; relazione alle Commissioni competenti sull'inquadramento delle figure dei Capi dei servizi di segreteria delle istituzioni scolastiche e dei Responsabili degli uffici degli enti locali nell'ambito della riforma della legge regionale sull'organizzazione degli uffici pubblici; audizione del Presidente della Regione sulla bozza di norma di attuazione sulle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico; avvio di interlocuzioni con il mondo dell'associazionismo e del volontariato per la realizzazione della "Casa del volontariato valdostano"; attività di sensibilizzazione dei neomaggiorenni sui temi della violenza sulle donne e dell'abuso di alcol; diffusione di buone prassi attraverso la scelta degli eventi a cui concedere il patrocinio della Regione.

Infine, vi sono tre risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui una congiunta dei gruppi Lega VdA, RV, FI, Misto e PCP, e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.