Essere cremato : come funziona l'organizzazione

Non è strano per una persona decidere di essere cremato nel senso che ormai da un bel po' di anni sono molte le persone che optano per questa soluzione, e sono quelle persone che magari hanno lasciato un testamento scritto nel quale hanno specificato di preferire la cremazione del loro corpo, invece che la sepoltura.

E quindi parliamo di quelle persone che sapendo che si sta avvicinando alla fine del loro percorso in questo mondo, decidono magari di lasciare un testamento scritto di proprio pugno che viene definito testamento olografo, che per essere valido deve essere scritto, datato, e sottoscritto a mano.

Oppure ci sono persone che decidono di fare una dichiarazione verbale ai parenti o al coniuge, e poi questi parenti si dovranno interfacciare con un ufficiale dello Stato Civile del loro Comune, per comunicare questa volontà espressa in vita da quella persona a loro vicina.

Certamente in questo contesto tutti consigliano, anche le imprese di pompe funebri di riferimento della famiglia, di optare per un testamento olografo, perché è una soluzione molto semplice, economica, e soprattutto è inoppugnabile.

Certo è che rispetto allo stesso bisogna stare attenti a come lo custodiamo perché si può degradare negli anni, oppure qualcuno potrebbe anche distruggerlo, o qualcun altro potrebbe provare a falsificarlo.

Per questo motivo spesso la persona interessata per evitare questi problemi comunica alla famiglia quello che ha scritto nel testamento, e poi lo deposita al notaio.

Mentre un'altra soluzione presa in considerazione riguarda quelle persone che decidono di essere registrati presso un'associazione che si occuperà di tutte le questioni legate alla loro morte che è una soluzione a pagamento, che però è molto sicura perché nessuno poi si potrà opporre, parenti inclusi.

Poi sarà sempre l’impresa di pompe funebri a cui la famiglia ha affidato il compito per l'organizzazione del funerale, che si occuperà di tutte le pratiche burocratiche per quanto riguarda la procedura di cremazione in base alle normative.

Quindi in questo contesto quello che farà è di fissare una data presso il crematorio disponibile più vicino, e in genere è quel luogo nel quale poi in si concluderà la cerimonia funebre.

Dobbiamo fidarci dei consigli della nostra impresa di pompe funebri di riferimento

Per quanto riguarda questo processo di cremazione le imprese che si occupa di pompe funebre in genere si occuperà di allestire la camera ardente o presso l'abitazione della famiglia o in altre strutture dove avvenuto il decesso, e il personale poi si dovrà occupare di ritirare le ceneri per un eventuale trasporto, per poi disperderle se la famiglia ha scelto quello, oppure conservarle da altre parti.

In caso si decide di conservarle e di non disperderle la famiglia dovrà scegliere anche un'urna cineraria che è quel contenitore dove si mettono appunto le ceneri, che è un contenitore che può essere di vari materiali, come ad esempio in legno o in vetro o in pietra o in ceramica, e può essere personalizzato con dei simboli, o con delle immagini che ricordano la vita del defunto.