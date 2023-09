GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha nominato Davide Bolognini in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente Parco naturale Mont Avic, per un quinquennio.

Sono stati designati Sophie Domaine e Francesco Pellegrino in qualità di consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Fondazione “Clement Fillietroz” per un quinquennio.

È stata approvata la partecipazione della Regione alla seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome che si svolgerà a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre 2023.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/2024 nell’ambito del Piano regionale per la formazione dei docenti per il triennio 2022/2025. Il Piano è stato il punto di riferimento per la progettualità delle scuole nell’ottica di garantire al singolo docente o alla singola scuola la qualità dell’insegnamento e il costante miglioramento del servizio erogato dalle istituzioni scolastiche.

È stata, inoltre, approvata l’adesione della Regione, per il tramite degli Assessorati dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e della Sanità, Salute e Politiche sociali, alla Giornata mondiale dell’Alzheimer tramite l’illuminazione del Castello di Aymavilles di colore viola. La ricorrenza è stata istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) e si celebrerà giovedì 21 settembre 2023.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di rifacimento del ponte in località Carré nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame e la relativa bozza d’intesa con la stessa amministrazione comunale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in merito alle prestazioni da erogare presso i centri traumatologici della Valle d’Aosta e le relative tariffe. Si prevedono e disciplinano in maniera puntuale le modalità gestionali e organizzative dei centri traumatologici, coinvolgendo, tra l’altro, anche gli enti territoriali.

La Giunta regionale ha, inoltre, approvato le disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta relative all’utilizzo del finanziamento ministeriale per gli interventi di miglioramento organizzativo della struttura trasfusionale regionale. Sono stati individuati, in particolare, quattro ambiti di intervento quali l’organizzazione, la formazione, gli investimenti in attrezzature e/o beni e le strategie per il procacciamento del donatore. L’importo della quota a favore della Valle d’Aosta è determinato a cadenza annuale.

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo a “Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati e conseguente abrogazione della legge n.41 del 2009. La proposta contiene la modifica e l’aggiornamento della disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati, l’organizzazione delle attività all’interno della Valle d’Aosta e le modalità di concessione di contributi in favore delle associazioni e delle federazioni dei donatori volontari del sangue presenti sul territorio regionale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’ottava graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.

È stata approvata la realizzazione di uno studio volto a individuare una strategia complessiva per l’internazionalizzazione e la competitività delle imprese regionali e aggiornare gli strumenti operativi a supporto della strategia stessa. L’Amministrazione regionale evidenzia la necessità di una pianificazione strategica a supporto del tessuto economico e imprenditoriale delle attività legate all’internazionalizzazione e alla competitività del territorio, anche nell’ottica di ottimizzare lo sforzo economico e amministrativo che è chiamata a sostenere.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Il Governo regionale ha approvato l’avviso pubblico finalizzato a selezionare le iniziative da proporre al Ministero del Turismo per accedere al cofinanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) per l’anno 2023.