Valle d'Aosta 21/09 | IT Alert: il (presunto) complotto della notifica

Hai un messaggio dal governo! Ebbene sì, sono iniziati nuovamente i test di IT-Alert, un sistema di allarme pubblico con cui il Dipartimento della Protezione Civile potrà inviare sms ai telefoni presenti in una o più aree geografiche interessate da gravi emergenze o catastrofi di vario tipo, come alluvioni e terremoti. (Per sapere cos'è e cosa fa leggi qui). Nei prossimi 15 giorni gli abitanti di tutte le regioni italiane verranno raggiunti dal messaggio di test. Gli SMS vengono inviati con una tecnologia chiamata "Cell Broadcast" che permette, attraverso gli operatori di rete, di trasmettere messaggi a tutti i dispositivi agganciati a una cella senza condividere il numero di telefono alla Protezione Civile. Insomma, come un gigantesco megafono.





OGGI E' STATO PRESENTATO AD AOSTA E SARA' SPERIMENTATO IL 21 SETTEMBRE

In queste ore diverse persone sui social stanno esortando a disattivare il servizio, con tanto di istruzioni operative su come farlo a seconda del sistema operativo. La paura è di essere sorvegliati da remoto dallo Stato. Hanno ragione? Non proprio. Infatti non siamo di fronte a una violazione della privacy e nemmeno a un sistema di sorveglianza. La novità non lascia certo indifferenti, ma il punto però è un altro. Anzi, sono due.

Il controllo da remoto

Il primo punto è molto pratico. IT-Alert ha il potere di controllare da remoto il nostro dispositivo, in particolare di bloccarlo. Infatti, dal comunicato stampa leggiamo che quando il messaggio arriva sul dispositivo ogni funzione viene bloccata per permettere alla persona di leggerlo. Non è quindi la solita notifica pop-up che possiamo anche ignorare. La ciliegina sulla torta è che, purtroppo per chi ha già modificato le impostazioni del telefono, IT-Alert non potrà essere disattivato del tutto. Infatti il sistema è progettato per essere sempre attivo in caso di emergenza grave, nonostante la diversa volontà dell'utente. Nelle FAQ possiamo leggere che per il "livello massimo di azione", cioè per le emergenze più gravi, i messaggi arriveranno sempre e comunque sul dispositivo dell'utente – così come nelle fasi di test. Questo però lo si scopre solo leggendo il testo di legge e le FAQ. Nelle impostazioni di IT-Alert non è scritto da nessuna parte che disattivarlo non serve, nei fatti, a nulla.

L’incoraggiamento "gentile" e non esplicito verso una determinata opzione

Il secondo punto, più filosofico, riguarda il potere di nudging, ovvero l’incoraggiamento "gentile" e non esplicito verso una determinata opzione che un sistema del genere può avere. Un messaggio governativo che arriva direttamente sul nostro telefono, con tono d'urgenza, che non può essere ignorato, può indurre milioni di persone a fidarsi ciecamente di ciò che leggono e di comportarsi in un certo modo. Un po' come accade per quelle email di phishing che ti dicono che se non clicchi sul link succederanno cose orribili. Un potere da non sottovalutare. Non ci troviamo di fronte ad un sistema di sorveglianza di massa ma è giusto comunque conoscere pro e contro di un sistema di questo tipo.

La verità è che dobbiamo (re)imparare a sviluppare senso critico, il grande assente di questi tempi. Spirito critico nei confronti di strumenti senz’altro spesso affascinanti e apparentemente comodi e facili, ma sempre molto poco chiari. Il mondo digitale è il futuro ed è una risorsa anche economica molto importante, ma, come ogni utile strumento che ha guidato l’evoluzione economica, dal martello agli aerei, se usato male può portare a conseguenze gravissime.

Con Privacy Week ci siamo dati l’obiettivo di diffondere sempre più la conoscenza di queste tematiche perché, come detto, la consapevolezza è la miglior arma per prevenire problemi. Questo è scopo principe della Privacy Week, la rassegna che organizziamo ogni anno e investiga il rapporto di ognuno di noi con il digitale e le potenziali soluzioni per proteggere la privacy dei cittadini. Quest’anno (25-29 settembre) si parlerà proprio della spesso sottovalutata condizione di essere sempre più “esposti” online.