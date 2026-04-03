Dalla Valle d’Aosta alla Calabria: un valdostano firma la guida della Ciclovia dei Parchi

C’è anche la firma di un valdostano dietro uno dei progetti editoriali più interessanti nel panorama del turismo lento italiano. È quella di Denis Falconieri, autore della nuova guida dedicata alla Ciclovia dei Parchi della Calabria, pubblicata da Terre di Mezzo Editore, punto di riferimento nazionale nel settore dei cammini e delle ciclovie.

Un risultato che non è solo editoriale, ma anche simbolico: dalle Alpi valdostane all’Appennino calabrese, si costruisce un ponte fatto di narrazione, territorio e mobilità sostenibile.

Falconieri, nato ad Aosta, porta in questa pubblicazione un bagaglio consolidato di esperienze. Dopo aver firmato oltre venti guide per Lonely Planet e aver raccontato territori e viaggi anche attraverso produzioni televisive e il podcast “Passaggi a Nord Ovest”, l’autore conferma una specializzazione sempre più marcata nel turismo outdoor e lento.

La guida nasce anche da un’esperienza diretta: la Ciclovia è stata percorsa nel maggio 2025 insieme a due compagni di viaggio valdostani, Andrea Bettega e Matteo Capitoni. Un viaggio sul campo che ha permesso di costruire un racconto autentico e dettagliato, lontano dalle descrizioni generiche e vicino alla realtà di chi pedala davvero questi itinerari.

La Ciclovia dei Parchi della Calabria rappresenta oggi uno degli assi portanti del cicloturismo italiano. Con oltre 12.000 cicloturisti nel 2025, si conferma tra le più frequentate del Paese.

Il percorso si sviluppa per 570 chilometri, articolati in 12 tappe, da Laino Borgo a Reggio Calabria, attraversando quattro aree protette di straordinario valore: Pollino, Sila, Serre e Aspromonte. Un itinerario che si snoda prevalentemente su strade asfaltate a bassa percorrenza, con alcuni tratti ciclabili, rendendolo accessibile ma allo stesso tempo impegnativo per via dei dislivelli.

Non è solo un tracciato sportivo, ma un vero viaggio dentro l’identità della Calabria: foreste estese, altopiani, borghi sospesi nel tempo e panorami che si aprono contemporaneamente su due mari. Una varietà paesaggistica che rappresenta uno dei punti di forza dell’intero progetto.

Non a caso, la Ciclovia ha ottenuto riconoscimenti di rilievo nazionale, tra cui l’Oscar italiano del cicloturismo nel 2021 e l’Oscar dell’ecoturismo di Legambiente nel 2024.

Il volume si presenta come uno strumento completo per il viaggiatore: non solo descrizione delle tappe, ma anche indicazioni tecniche, tracce GPS, mappe, altimetrie e suggerimenti sull’attrezzatura. Ampio spazio è dedicato ai servizi bike friendly e agli approfondimenti culturali, con varianti pensate per scoprire luoghi meno noti ma raggiungibili “a colpi di pedale”.

Un approccio che riflette una visione precisa del turismo: non consumo veloce del territorio, ma esperienza consapevole, lenta, immersiva.

L’elemento forse più interessante di questa pubblicazione è proprio lo sguardo di chi la firma. Falconieri arriva da una regione, la Valle d’Aosta, dove il rapporto con la montagna, il paesaggio e la mobilità dolce è parte integrante della cultura locale.

Ed è proprio questa sensibilità che emerge tra le pagine della guida: un’attenzione particolare al territorio, alla sostenibilità e alla dimensione esperienziale del viaggio.

In un momento in cui il turismo lento sta vivendo una crescita costante, anche come leva economica per aree interne e marginali, opere come questa dimostrano come competenze e visioni possano viaggiare lungo tutta la penisola, contribuendo a valorizzare territori diversi ma uniti da una stessa idea di sviluppo.

Dalle vette valdostane alle strade dell’Appennino calabrese, il messaggio è chiaro: il futuro del turismo passa anche – e forse soprattutto – da chi sa raccontarlo con autenticità.

La Ciclovia dei Parchi

della Calabria

570 km tra Pollino, Sila, Serre e Aspromonte

AUTORE

Denis Falconieri

COLLANA

Percorsi di Terre

PAGINE E PREZZO

128 pagine – 16,00 euro