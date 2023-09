IL TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

IL SALVIFICO RITORNO DI DRAGHI IN EUROPA E LA PICCINERIA DELLA POLITICA ITALIANA

La presidente della Commissione europea sceglie il nostro italiano migliore per elaborare una strategia per difendere la competitività Ue. Mentre Giorgia Meloni non riesce a risolvere neanche uno dei dossier sul tavolo del governo, perdendosi in stucchevoli rivalità con l’alleato Salvini.

PASSANO GLI ANNI, MA SCHIFANI, LOMBARDO E CUFFARO DOMINANO ANCORA LA POLITICA SICILIANA

Il presidente della Regione Siciliana ha consolidato il suo potere nell’isola e ora tenta la scalata a Forza Italia, facendo squadra con il suo nemico storico nel partito che è stato appena assolto dal processo per concorso esterno in associazione mafiosa.

I NUMERI DELLA DELINQUENZA MINORILE MOSTRANO CHE LA MANCATA INTEGRAZIONE È UN’EMERGENZA

Tra i ragazzi più della metà dei detenuti è straniero, e per chi non è italiano le pene sono più severe. Ma nelle carceri non ci si possono aspettare miracoli di umanità come in “Mare Fuori”.