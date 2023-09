Il Velocar ovvero la mutazione degli autovelox

La principale differenza tra i due sistemi è il modo in cui misurano la velocità dei veicoli. Mentre gli autovelox classici rilevano la velocità di un singolo veicolo in un punto specifico, il Velocar calcola la velocità media di più veicoli in un tratto specifico di strada.

Questa differenza sostanziale ne fa un sistema di rilevazione della velocità molto più potente ed efficace.Il Velocar utilizza due unità di rilevazione, posizionate all'inizio e alla fine del tratto di strada che si desidera monitorare. Queste unità lavorano in tandem, registrando il tempo impiegato da un veicolo per attraversare il segmento e calcolando quindi la velocità media. Se la velocità media registrata supera il limite consentito, viene scattata una foto del veicolo trasgressore, che viene poi inviata alle autorità per l'emissione di una multa.

Inoltre, il Velocar ha la capacità di rilevare la velocità media di più veicoli contemporaneamente, il che lo rende estremamente efficiente nella gestione del traffico e nel rilevamento delle infrazioni.

Un altro aspetto importante da considerare è la tolleranza applicata dal Velocar, che è simile a quella degli autovelox tradizionali, ovvero il 5%. Ciò significa che su strade con un limite di velocità di 50 km/h, non si riceve una multa se si viaggia a non più di 55 km/h.

Tuttavia, superando i 55 km/h, si verrà multati, anche se verrà calcolato un superamento del limite di velocità minimo.In termini di posizionamento, i Velocar sono installati principalmente in città e su strade extraurbane, ma non sono attivi sulle autostrade, dove solitamente opera il sistema Tutor SICVe-PM.

La loro presenza è generalmente indicata da segnali specifici, ma è importante notare che, secondo il Codice della Strada, solo gli autovelox fissi e mobili devono essere obbligatoriamente segnalati per rendere le multe valide.

In conclusione, il Velocar rappresenta una nuova frontiera nella sorveglianza della velocità stradale, grazie alla sua capacità di misurare la velocità media dei veicoli in un tratto di strada specifico.

Questo sistema, sebbene possa suscitare timore tra gli automobilisti, mira a migliorare la sicurezza stradale e ad aumentare la consapevolezza dei guidatori riguardo ai limiti di velocità.