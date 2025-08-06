Morbillo, quasi un italiano su dieci è a rischio

I giovani adulti, fra i 20 e i 40 anni, rappresentano un gruppo particolarmente a rischio in molte regioni, anche in quelle dove le coperture vaccinali nei bambini sono alte. Sono inoltre spesso responsabili della trasmissione del morbillo ai bambini piccoli.

Sono le conclusioni cui giunge uno studio coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla Fondazione Bruno Kessler, pubblicato dalla rivista The Lancet Infectious Diseases.

“Gli adulti non vaccinati contribuiscono in modo sostanziale alla trasmissione del morbillo in Italia”, si legge nello studio.

La ricerca ha analizzato quasi 15.000 casi di morbillo (con 14 decessi) notificati al sistema nazionale di sorveglianza integrata morbillo e rosolia tra il 2013 e il 2022.

La fascia di età con maggiore incidenza è risultata quella dei bambini sotto i 5 anni, mentre oltre la metà dei casi ha riguardato giovani adulti tra i 20 e i 39 anni. In nove casi su dieci, la persona colpita non era vaccinata.

L’analisi stima poi quante siano le persone suscettibili al morbillo in Italia:

La maggior parte (88,9%) delle infezioni secondarie — cioè quelle che seguono il cosiddetto caso indice nei focolai — è stata causata da individui non vaccinati. Solo l’1,1% delle infezioni è avvenuto tra persone entrambe vaccinate con almeno una dose.

Un terzo (33,3%) degli episodi di trasmissione è avvenuto tra giovani adulti, che sono stati anche responsabili di una rilevante proporzione di trasmissione ai bambini sotto i 5 anni. Il 35,5% dei contagi secondari è avvenuto in ambito familiare.

Nel 2025 il 9,2% della popolazione italiana risulta suscettibile al morbillo, e solo l’88,2% dei giovani sotto i 20 anni è immune. Il dato varia molto da regione a regione: nel centro-nord si registrano le percentuali più alte di suscettibili nella popolazione generale, mentre tra i giovani le province di Bolzano e la Calabria risultano le più esposte.

Nonostante alcune regioni abbiano raggiunto alti tassi di vaccinazione nei bambini, grazie alla legge sull’obbligo vaccinale del 2017, l’analisi indica che ciò non si traduce automaticamente in un minor rischio di trasmissione, soprattutto per la presenza di ampie sacche di adulti non immunizzati.

“Gli adulti non vaccinati contribuiscono in maniera sostanziale alla trasmissione del morbillo in Italia”, ribadiscono gli autori nelle conclusioni dello studio.

Esiste una grande eterogeneità regionale nell’immunità: alcune regioni mostrano basse coperture vaccinali nei bambini, mentre altre hanno una grande proporzione di adulti suscettibili. Questi risultati — conclude lo studio — enfatizzano il bisogno di strategie vaccinali mirate, comprese campagne di recupero rivolte agli adulti.