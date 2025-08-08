Valle d’Aosta, record di vergogna sulla strada

In Valle d’Aosta si corre forte, ma non solo in velocità: si corre anche verso l’irresponsabilità. I dati parlano chiaro e non lasciano margini di interpretazione: la nostra regione è maglia nera d’Italia per l’aumento dei veicoli privi di assicurazione, con un balzo del +57,1% nel periodo 2022-2024. Un primato vergognoso che ci piazza peggio persino della Campania, storica regina delle statistiche negative in questo campo.

A diffondere l’allarme è stato il Sindacato nazionale agenti di assicurazione, che ha elaborato le stime dell’Ania. A livello nazionale, il fenomeno dell’evasione RC Auto è già un macigno: 2,9 milioni di mezzi senza copertura, pari al 6,1% del parco circolante. Ma mentre il Sud e le Isole restano ai livelli altissimi di sempre, è il Nord – e in particolare le regioni a Statuto Speciale – a far registrare la crescita più pericolosa.

In questo contesto, le parole di Renzo Pieropan, dell’agenzia Itas Assicurazioni di Aosta, sono una coltellata alla nostra autostima collettiva: «Essere peggiori della Campania è una statistica che mi lascia senza parole. Ho confrontato i nostri dati con quelli di Trentino e Friuli Venezia Giulia e le differenze sono abissali. Posso sperare che le tante doppie immatricolazioni – auto estiva e auto invernale – abbiano gonfiato la classifica, ma il problema resta: dobbiamo immaginare che ogni dieci macchine, una non è assicurata. E di questa rischiosa indisciplina non possiamo assolverci».

Il “non possiamo” è la chiave di tutto: perché non si tratta solo di numeri, ma di un atto deliberato di inciviltà. Chi guida senza assicurazione mette a rischio non solo se stesso, ma tutti gli altri utenti della strada. E quando succede l’incidente – perché succede – il conto lo paga il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, cioè tutti noi, attraverso le nostre polizze. Nel 2024, questo Fondo ha sborsato oltre 266 milioni di euro per quasi 49 mila indennizzi derivanti da sinistri causati da veicoli non assicurati o non individuati.

Le cause? La povertà crescente, certo. Le tariffe iniziali troppo alte, anche. Ma qui, in Valle d’Aosta, non possiamo fingere che il fenomeno sia solo figlio della crisi. Qui c’è anche una quota di arroganza: il “tanto a me non capita” o il “tanto non mi beccano” che fa da scudo psicologico a comportamenti irresponsabili.

Gli agenti di assicurazione chiedono da tempo un cambio di passo: controlli più incisivi con lettori targa automatici, incrocio delle banche dati Ania e Mit, pene severe per chi viola l’obbligo. E per le famiglie in reale difficoltà, un sostegno economico che eviti la scelta tra pagare l’assicurazione e mettere il piatto in tavola.

La Direttiva europea 2021/2118 è chiara: tutti i veicoli devono essere assicurati, indipendentemente dall’uso. Ma qui, tra le Alpi, sembriamo convinti che le leggi possano essere interpretate a piacere, come un consiglio facoltativo.

Se davvero, come dice Pieropan, una macchina su dieci in Valle è senza assicurazione, non siamo di fronte a una statistica. Siamo di fronte a un fallimento collettivo. E continuare a ignorarlo significa ammettere che la nostra tanto sbandierata autonomia è solo un guscio vuoto, incapace di produrre senso civico.