Sorpreso con oltre tre chili di hashish e marijuana, arrestato un ventottenne di Gressan

Per giorni lo avevano osservato muoversi tra le strade di Aosta e i vicoli di Gressan, studiando i suoi orari, annotando ogni incontro, ogni sguardo di troppo. Una routine apparentemente banale, quella del ventottenne incensurato, che nascondeva però un segreto ben più ingombrante di un vizio.

La squadra mobile della Questura di Aosta aveva già intuito che qualcosa non tornava. Gli appostamenti si erano moltiplicati, i pedinamenti erano diventati quasi un’ombra fissa dietro i suoi passi. Fino a ieri pomeriggio, quando è scattata l’operazione.

Fermato per un controllo, in tasca aveva solo pochi grammi di droga. Sembrava poco, forse troppo poco. Ma gli investigatori sapevano già dove guardare: l’appartamento. Lì, dietro la porta di casa, la normalità lasciava il posto alla prova schiacciante. Nascosti con cura, come un tesoro proibito, c’erano tre chili e settecento grammi di hashish e marijuana, pronti a essere immessi sul mercato. Insieme alla droga, circa quattromila euro in contanti, ordinati e contati, probabile frutto delle vendite.

La procura non ha perso tempo: chiesta la convalida dell’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato posto ai domiciliari. Il giudice, nella mattinata successiva, ha confermato la misura cautelare.

Così si chiude, almeno per ora, una partita giocata tra la pazienza degli investigatori e l’illusione di anonimato di un giovane che, fino a ieri, non aveva precedenti. Una storia che dimostra come, anche in una valle apparentemente quieta, la cronaca nera sappia ancora tendere agguati improvvisi dietro le porte di casa.