Il covid torna a farsi sentire - IL MONITORAGGIO DIFFUSO DAL MINISTERO

Nella foto di repertorio l'inaugurazione al cimitero di della stele in ricordo chi chi, in Valle d'Aosta, è stato vittima del covid. Nella foto il sindaco Gianni Nuti ed il presidente dell'Aps Matteo Fratini

In Italia, la situazione relativa al Covid-19 sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Nell'ultima settimana, si è registrato un significativo aumento dei casi, con un totale di 21.309 nuove infezioni, rappresentando un aumento del 44% rispetto alla settimana precedente, quando si erano contati 14.863 casi. Questi dati emergono dal monitoraggio Covid-19 condotto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute.

Questo incremento non riguarda solo il numero di casi, ma coinvolge anche altre metriche importanti come l'incidenza dei casi, l'occupazione dei letti nelle strutture mediche e l'occupazione nelle terapie intensive, oltre al rischio di reinfezioni. In particolare, l'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati è salita a 31 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era di 24 casi per 100.000 abitanti.

L'incidenza è in crescita nella maggior parte delle regioni e province autonome, con valori che non superano i 53 casi per 100.000 abitanti. La Sardegna presenta l'incidenza più elevata, con 53 casi per 100.000 abitanti, mentre la Basilicata riporta la cifra più bassa, con 8 casi per 100.000 abitanti.

Questo aumento dei casi sta spingendo il Ministero della Salute a preparare una circolare con l'obiettivo di stabilire nuove regole per gestire, circoscrivere e isolare i contagi, soprattutto in aree sensibili come gli ospedali. Inoltre, questa nuova circolare disciplinerà anche l'esecuzione dei tamponi all'arrivo in ospedale e in pronto soccorso, con l'obiettivo di proteggere le persone fragili ricoverate.L'importanza delle mascherine nell'arrestare la diffusione del virus è innegabile, e ci sono segnali che altri paesi stanno rivalutando la loro utilità.

Ad esempio, in risposta all'aumento dei casi, Lisbona ha reintrodotto l'obbligo di indossare mascherine negli ospedali, mentre in Francia si sta valutando la possibilità di utilizzare mascherine anche nelle scuole.In Italia, al momento, non c'è motivo di allarmarsi, ma è fondamentale proteggere le persone con patologie preesistenti, che sono particolarmente a rischio. Il Ministero della Salute sta lavorando su nuove regole e linee guida per affrontare questa situazione in evoluzione, cercando di garantire la massima sicurezza nelle strutture sanitarie e in altri contesti.

Un obiettivo importante è la diagnosi differenziale, specialmente nei pazienti sintomatici, per distinguere il Covid-19 da altre patologie respiratorie.In conclusione, la situazione del Covid-19 in Italia sta cambiando e richiede una risposta coordinata per proteggere la popolazione. Il Ministero della Salute sta preparando nuove misure e raccomandazioni per gestire la situazione in modo efficace ed efficiente, cercando di garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini.