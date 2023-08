Casa Tamtando, tutto pronto per la presentazione dei corsi 2023/2024

Fervono i preparativi in Casa Tamtando a Quart in Regione Amérique, 187 in vista dell’inaugurazione dei nuovi locali e della presentazione dei corsi 2023/24.

¡VAMOS! È la nuova formula dei corsi per adulti. Un viaggio alla scoperta delle culture extra-europee attraverso il ritmo e il movimento.

Tre pacchetti tematici (Brasile/West Africa/Cuba) da cinque incontri e alcune domeniche insieme a grandi percussionisti ospiti.

Ogni giovedì sera Elena Pisu e Marco Giovinazzo proporranno un percorso basato sulla pratica sperimentale (djembé, doun, surdos, tambourim, congas, …) e sul movimento d’insieme, elemento fondamentale soprattutto nella musica extra-europea.

Dai 14 anni in su. Per info – MARCO: 338 4367016 – mail: marco@tamtando.com Prima lezione giovedì 5 ottobre 2023

CIAK! Si suona! È invece il nuovo progetto della sezione Tamtando Kids. La musica incontra l’immagine: tante attività tra percussioni e cinema muto.

Ogni venerdì pomeriggio Giulia Giovinazzo e Paola Corti proporranno la visione e l’analisi di clip tratte da grandi classici del cinema muto su cui i Tamtandini giocheranno a improvvisare esplorando varie tipologie di percussioni.

Dagli 8 e i 13 anni. Per info – GIULIA: 389 8733916 – mail: info@tamtando.com Prima lezione venerdì 15 settembre 2023

Tamtando movers club. È la proposta progettuale di Elena Pisu che contempla giochi di improvvisazione, domande di movimento e pratiche corporee per scoprire la potenza comunicativa del corpo e il piacere di muoversi insieme.

Incontri pratici che esploreranno tecniche e pratiche corporee mutuate dalla danza e dal teatro fisico, adatte ad ogni corpo e ogni grado di esperienza pregressa, per allenare il corpo all’ascolto, la presenza, la consapevolezza.

Per tutti coloro che sospettano che il corpo sia molto più di un meraviglioso contenitore di organi. Per info – ELENA: 340 6809047 – mail: pisudoble@gmail.com