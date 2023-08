Spedizione himalayana di Jerome Perruquet e Francesco Ratti

Nell'imminenza della "Miyar Expedition 2023", una straordinaria avventura alpinistica nel cuore dell'Himachal Pradesh, spiccano due guide valdostane di grande esperienza: Jerome Perruquet e Francesco Ratti.

Questi due esperti alpinisti, insieme a Alessandro Baù e Lorenzo D’Addario, si apprestano a intraprendere un viaggio di esplorazione e conquista sulle vette himalayane. La spedizione, che ha come sfondo la magnifica Miyar Valley, spesso definita il "Yosemite dell'India", promette di svelare le meraviglie di una regione rocciosa ancora poco scoperta. Guidati dalla passione per l'alpinismo e l'esplorazione, il quartetto di alpinisti italiani si prepara a sfidare ghiacci e pareti di granito mentre si inoltra in questa remota valle.

La Miyar Valley si estende per oltre 75 km nella parte nordoccidentale dell'Himachal Pradesh, caratterizzata dalla sua bellezza incontaminata e dalla presenza di ghiacciai che coprono più del 50% della zona. Nonostante la sua isolata posizione, la valle è abitata da poche centinaia di residenti che traggono il loro sostentamento dall'agricoltura e dall'allevamento.

La sfida principale per la squadra sarà l'ascesa di due vette himalayane: la Neverseen Tower (5.800 m) e il Mahindra Peak (6.080 m). Entrambe le cime hanno visto prime salite in passato, ma l'obiettivo della spedizione è quello di tracciare una nuova via su una di esse. La scelta tra le due montagne sarà fatta una volta arrivati sul campo base, a circa 4.000 metri di quota. Jerome Perruquet (nella foto) e Francesco Ratti, alpinisti e guide alpine con esperienza internazionale, sono parte integrante di questa audace squadra. Jerome, giovane ma esperto, ha partecipato a spedizioni in tutto il mondo, scalando montagne iconiche come il K2 in Pakistan.

Francesco Ratti, con un background alpinistico diversificato, ha conquistato prime ascensioni in varie parti del mondo, compresi luoghi esotici come Nepal, Pakistan e Patagonia.

L'entusiasmo e la determinazione di Alessandro Baù e Lorenzo D’Addario, uniti a quelli di Jerome Perruquet e Francesco Ratti, danno vita a una squadra affiatata pronta ad affrontare sfide imprevedibili e a godere dell'esperienza di scoperta di una nuova terra.

La spedizione, che gode del supporto di numerose aziende nel mondo dell'arrampicata e dell'alpinismo, prenderà il via il 3 settembre con il volo da Milano a Nuova Delhi, per poi continuare verso la Miyar Valley, dove l'avventura avrà inizio.