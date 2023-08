Corso di formazione Medicina generale: le iscrizioni al bando di concorso fino al 7 settembre

sino al giorno 7 settembre 2023 è possibile presentare all’Assessorato le domande per l’ammissione al concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2023/2026.

Il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2023/2026 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 823 in data 24 luglio 2023, e pubblicato sul BUR n. 34 del 27 luglio 2023. Gli avvisi relativi ai bandi di concorso pubblico sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami - n. 60 dell’8 agosto 2023.

Per i sei posti previsti nel triennio per la formazione dei medici laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, di cui due finanziati con i fondi del PNRR, vi è la possibilità di arrivare fino a dieci unità, nel caso in cui la graduatoria presentasse un numero di candidati idonei superiore a sei.

Inoltre, nell’ottica di promuovere la partecipazione ai corsi, nella nostra Regione si è incentivata l’iniziativa, prevedendo una borsa di studio regionale aggiuntiva, ad integrazione di quella statale. La borsa di studio aggiuntiva è pari a euro 13.397 annui, ad integrazione di quella statale, pari a euro 11.603 annui. A seguito della frequenza del corso triennale di formazione specifica, i medici acquisiranno il diploma, previo esame finale, per l’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Le domande devono essere predisposte secondo il fac-simile scaricabile dal sito istituzionale regionale (www.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita/personale/formazione/<wbr></wbr>concorso_mmg_i.asp) e inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it (il richiedente deve essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC). In allegato anche la scansione di un documento di identità in corso di validità.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, telefonando ai numeri 0165/274271 - 274236.