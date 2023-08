‘La cura della persona, il valore del lavoro’ : il Documento Programmatico Cisl

L' emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 se per un verso ha evidenziato il grande valore del Servizio sanitario nazionale, per un altro ha anche messo in evidenza alcuni limiti perlopiù strutturali e di vulnerabilità.

Sono infatti emerse, in maniera generalizzata, forti criticità nell’erogazione dei servizi, soprattutto in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, tempi di attesa e grado di integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali. Criticità contrassegnate anche da significative disparità territoriali.

Superata l’emergenza è necessario adesso costruire un sistema “integrato” di assistenza, incentrato sulle necessità di “presa in carico” della persona, spesso anziana e fragile, da sviluppare principalmente nell’ambito dei servizi territoriali, riservando all’ospedale un ruolo esclusivo nella fase delle acuzie.

È necessario superare la visione miope che non considera la sanità un investimento, facendola rientrare tra i settori strategici sui quali focalizzare l’attenzione, adottando misure e risorse significative (superiori a quelle fin qui destinate) necessarie non solo per rafforzare il sistema sanitario ma anche per garantire la copertura, l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi sanitari e di protezione sociale.

Le criticità riscontrate durante la pandemia non sono certamente risolte ma, guardando al futuro, l’approccio One Health tracciato nella Missione 6 del PNRR, le sfide della transizione digitale e soprattutto le opportunità offerte dal PNRR stesso rappresentano sicuramente un’occasione irripetibile per il rilancio del nostro SSN.

La costruzione di un nuovo modello di welfare di comunità in grado di garantire a tutti l’accesso equo e capillare alle cure richiama, inoltre, la necessità dell’integrazione degli obiettivi della Missione 6 (Salute) e della Missione 5 (Inclusione sociale), questione ancora irrisolta.

Creare reti di prossimità e strutture intermedie per allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative e l’investimento in ricerca e digitalizzazione del SSN, richiede una corretta attuazione degli investimenti e delle riforme previste nel PNRR, non escludendo a priori il ricorso, in tutto o in parte, agli stanziamenti del MES sanitario in quanto le risorse messe a disposizione dal PNRR sono rivolte quasi esclusivamente a interventi strutturali e questi ultimi sarebbero poco efficaci senza l’ausilio dei professionisti che potrebbero essere giustappunto finanziati attraverso le assegnazioni della predetta linea di credito. (vai al Documento integrale)