“Fiabe del Paradiso, Conte di Paradì” (Testolin Editore) è il nuovo libro per bambini a firma di Enrica Guichardaz e Ruccio Malfa realizzato, tra le varie iniziative, per celebrare il centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Fresca di stampa, la pubblicazione sarà presentata su iniziativa del Comune di Courmayeur alle ore 18 di venerdì 25 agosto 2023 in biblioteca a Courmayeur, alla presenza degli autori, di Italo Cerise, Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, e di Alessia Di Addario, Assessora alla Cultura e delle Politiche sociali di Courmayeur.

“La nostra storia, le nostre tradizioni, il ricco patrimonio naturale e culturale di cui ci facciamo portavoce in tante iniziative, trova in questa pubblicazione un nuovo momento privilegiato di divulgazione e valorizzazione, proprio perché si rivolge ai più piccoli. La natura della Valle d’Aosta, protetta e protagonista nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, si declina in racconti e narrazioni affascinanti e fa binomio con la lingua del Valdostani, il patois, diventando una piacevole e importante occasione per i più piccoli di avvicinamento e riscoperta del nostro patrimonio linguistico” commenta l’Assessora Alessia Di Addario.

Il libro raccoglie fiabe in italiano e patois, che hanno partecipato al Premio letterario "Enrico Trione - una fiaba per la montagna” e rappresenta un nuovo e prezioso contributo alla sensibilizzazione di una maggiore sensibilità ambientale e alla conoscenza delle nostre particolarità linguistiche.

“Un libro nato dal lavoro di squadra di quattro nonni - spiega Enrica Guichardaz nelle prima pagine della pubblicazione – Io ho scritto le fiabe, nonno Ruccio ha realizzato i disegni oltre a contributi scritti, nonna Elisabetta ha coordinato le operazioni e nonno Carlo ha gestito la parte burocratica del progetto. A chiudere il cerchio dei collaboratori anche Sebastian Urso e la sua compianta mamma Maria Luisa Vuiller che si sono occupati della stesura dei testi in francoprovenzale”.

Nel 2022 il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise hanno compiuto 100 anni. Per celebrare tale avvenimento il tema del concorso Trione 2022 è stato dedicato a due animali rappresentativi: l’orso e lo stambecco, che sono i personaggi protagonisti del libro.

Alle fiabe in italiano e patois si accompagnano anche pagine con disegni da colorare o completare, per dare libero sfogo alla creatività dei più piccoli. Un libro da leggere, in cui immergersi e con il quale interagire.