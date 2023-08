"Da Aosta ai 4mila", torna nel palinsesto di Rai2

“Da Aosta ai 4mila”, prodotto da Rai 2 e Palco Reale in collaborazione con l’Associazione culturale Aosta Classica, arriva alla sua terza stagione e torna anche nel 2023 nel palinsesto di Rai2 per quattro puntate che andranno in onda con il seguente calendario:

sabato 26 agosto ore 16.45

domenica 27 agosto ore 17.30

domenica 3 settembre ore 17.30

domenica 10 settembre ore 17.30

Le trasmissioni racconteranno le bellezze della Valle d’Aosta e le ricchezze dei territori in cui si svolgono i concerti di Da Aosta ai 4mila e di Aosta Classica al Forte di Bard organizzati dall’Associazione culturale Aosta Classica.

I conduttori saranno Gianmaurizio Foderaro per la parte musicale e Lino Zani per l’esplorazione della Valle d’Aosta. Gli autori del programma sono Paolo Logli e Lino Zani. La regia è di Francesco Battisti.

Le tappe di questo appuntamento con la musica e la bellezza della natura saranno scandite dai sei concerti pomeridiani del festival – Rapahel Gualazzi, L’Orage, Simona Molinari, Maurizio Vandelli, Helen Aria, Gaia – in programma, nel corso del mese di agosto, in splendide località della montagna valdostana. A questi si aggiungeranno estratti di due concerti estivi tenutisi al Forte di Bard nel mese di luglio di Diodato e di Vinicio Capossela.

In ciascuno di questi eventi, unici per ambientazione ed entusiasmo del pubblico, sarà Gianmaurizio Foderaro ad introdurci e raccontarci gli artisti, le loro emozioni, l’affetto della gente. Ma il percorso ideale che lega tra loro questi concerti sarà anche l’occasione per scoprire la Valle d’Aosta, i suoi sentieri, le sue bellezze, i suoi segreti. Il viaggio partirà dalla città di Aosta per approdare poi al Forte di Bard, a Courmayeur, Ayas, Breuil-Cervinia e Cogne, sfiorando ed ammirando le pendici del Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso, e i loro ghiacciai eterni. Nel racconto saranno anche protagonisti alcuni Castelli della Valle d’Aosta e l’acquedotto di Pont d’Ael.

Nostra guida in questo viaggio sarà Lino Zani, uomo che la montagna e i suoi segreti conosce in ogni angolo. Con lui, spostandoci da un concerto all’altro, ascolteremo e soprattutto vedremo le bellezze, le curiosità, le immagini incredibili dei territori che ospitano questa grande festa di musica, primo tra tutti il grandissimo spettacolo dei 4mila che svettano sulla Valle. Con Lino incontreremo ed ascolteremo anche le voci della gente della Valle d’Aosta e scopriremo la sua storia, le sue risorse, le sue leggende, le sue particolarità.

Un viaggio sulle note più belle di questa estate italiana, con gli occhi pieni della bellezza di una regione unica. Lino incontrerà molti ospiti che racconteranno la Valle d’Aosta e avrà anche interlocutori d’eccezione come il campione di fondo Federico Pellegrino, l’ex calciatore del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, l’alpinista e scalatore Hervé Barmasse.