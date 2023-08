Bonus anti-inflazione da 150 euro: chi ne ha diritto e come funziona

Originariamente programmato per febbraio, il bonus anti-inflazione da 150 euro è stato ritardato a causa di questioni tecniche e burocratiche, ed è ora stato avviato questo agosto.

Ecco una panoramica di come funziona e a chi è destinato.La somma unica di 150 euro verrà distribuita nel corso di agosto, in diverse date a seconda dei destinatari. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che non sono stati esclusi dalla misura, includendo nuclei familiari con minori, individui oltre i 60 anni o con disabilità, riceveranno il bonus entro il 27 agosto.

Coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza per la prima volta a agosto, otterranno anche il bonus INPS da 150 euro con un accredito iniziale intorno al 15 agosto.

La portata del beneficio non è limitata ai soli percettori del Reddito di Cittadinanza. Altre categorie, come dipendenti, lavoratori domestici, pensionati e titolari di Partita IVA con un reddito annuale inferiore a 20.000 euro nel 2021, possono altresì accedere a questo bonus.

È richiesta la presentazione di una richiesta e la comunicazione dell'IBAN.Non è necessario presentare una richiesta separata per ottenere il bonus.

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza lo riceveranno automaticamente con il prossimo pagamento, mentre gli altri devono aver precedentemente fornito il loro IBAN all'INPS per ricevere il bonus.

La verifica dell'accesso al bonus da 150 euro può essere effettuata consultando l'apposita sezione del proprio fascicolo previdenziale sul sito dell'INPS.

Per essere idonei a questa iniziativa, era necessario presentare una richiesta entro gennaio. Per gli altri, il bonus INPS sarà erogato automaticamente. È sufficiente verificare l'ammissibilità consultando il sito ufficiale dell'INPS e accedendo al proprio fascicolo previdenziale.

L’erogazione da parte dell’INPS del bonus una tantum da 150 euro contro l’inflazione e il carovita è alle porte: per molti aventi diritto che la attendono da febbraio sarebbe dovuta avvenire nei mesi passati. Dai prossimi giorni ed entro il 31 agosto 2023 i beneficiari si vedranno accreditato il contributo.

I percettori del Reddito di cittadinanza riceveranno il bonus da 150 euro sulla PostePay Carta Rdc, ma il contributo spetta anche ad alcune categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati, cui sarà corrisposto tramite bonifico bancario.