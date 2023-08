Il Museo degli Alpini a Doues

Il Gruppo Alpini di Doues con la collaborazione del Comune e il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, ha voluto allestire una mostra permanente sugli Alpini e non solo. Uno scrigno della memoria con l’obbiettivo che possa diventare nel tempo un luogo didattico per le nuove generazioni e per non dimenticare.

GLI ALPINI, da sempre amati dalla popolazione, rappresentano per la nostra nazione e, soprattutto per le genti di montagna, una certezza. Si potranno trovare in questa esposizione i nostri cappelli alpini sin dalle origini di fondazione del corpo, le divise usate nel periodo della grande guerra o del secondo conflitto mondiale, documenti, fotografie d’epoca e tanti oggetti che hanno accompagnato i nostri soldati nel loro impegno. “Oggetti – commenta Franco Manes, sindaco di Doues - che testimoniano le difficoltà patite durante i conflitti e la loro vita quotidiana”.

Il Comune di Doues situato a 14 km a nord di Aosta su un terrazzo morenico, che sovrasta la confluenza dei due solchi vallivi che caratterizzano la Valle del Grand San Bernardo e la Valpelline nel comprensorio della Comunità Montana Granfd Combin; esso confina con i comuni di Gignod, Allein, Etroubles, Ollmont, Valpelline e Roisan.



La buona posizione geografica, completamente rivolta a Sud, che garantisce un’insolazione tra le migliori come numero di ore annuali, unita alla particolare posizione al riparo dai venti del Nord, rendono questo sito un ambiente ideale di media montagna situato tra i 1000 e i 1500 m s.l.m.(capoluogo 1176m s.l.m.) Il territorio di Doues che si estende su di una superficie di 16,48 kmq in parte ricoperta da boschi e pascoli in quota e per il resto da fertili prati coltivati a foraggio, conta, al suo interno, variamenti distribuiti,secondo le regole che erano alla base della dislocazione degli insediamenti umani, 25 villaggi popolati da 435 abitanti.



Un paese quindi, in cui l’agricoltura primeggia e la cui pratica non solo rappresenta la maggiore attività di sostentamento della popolazione, ma garantisce l’equilibrio idrogeologico del suolo necessario al mantenimento dell’ambiente . Ciò che distingue una località dalle altre attribuendole fascino e bellezza, è la natura.



In una località come Doues la natura ha molto da offrire ai suoi ammiratori.il paesaggio alpino affascinante, perché amato e rispettato dai valligiani, si presenta,in questa zona della valle d’Aosta ancora incontaminato.

IN BASSO IL PIEGHEVOLE