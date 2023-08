Courmayeur: Gli Antichi mestieri nel borgo di Entrèves - 13 agosto

L' antico Borgo D'Entrèves si appresta a rivivere i giorni gloriosi degli artigiani di un tempo, in una rievocazione storica che si preannuncia suggestiva e coinvolgente. Questo evento, fissato per Domenica 13 Agosto 2023, trasporterà le strade del borgo antico indietro nel tempo, celebrando gli antichi mestieri che un tempo plasmarono la vita e l'identità di questa comunità.

L'importanza delle tradizioni e della cultura locale risplende in questa iniziativa unica. La rievocazione storica non è semplicemente una performance, ma un tributo affettuoso alla ricca eredità dei nostri predecessori. I figuranti del Gruppo Antichi Mestieri e del Gruppo Fenis, gli Arcieri e i Falconieri, con la loro partecipazione, ci offrono uno sguardo autentico nelle vite di coloro che hanno plasmato il passato.

Un aspetto affascinante di questo evento è la visita alla Latteria D'Entrèves e alla Fattoria Didattica La Grange Farm. Questo collegamento diretto con le attività agricole e l'allevamento della zona sottolinea il legame vitale tra la tradizione e la vita contemporanea. La presenza dei produttori agricoli e degli artigiani locali, in collaborazione con Coldiretti Vda, mostra come le antiche pratiche siano ancora radicate nella modernità.

La partecipazione dei gruppi folkloristici Beuffon de Courmayeur e degli artisti come gli abili suonatori delle fisarmoniche dei Treinasoque Valdoten e gli Aperofolk aggiunge un elemento di festa e allegria. Questi rappresentanti dell'arte e della musica locali ci ricordano che le tradizioni culturali non sono solo immobili pezzi di storia, ma risorse viventi che arricchiscono il tessuto sociale.

In un mondo in rapida evoluzione, celebrare le tradizioni locali e la cultura assume un valore ancora più profondo. Questo evento nel Borgo D'Entrèves è un momento di riflessione, di apprendimento e di connessione con le nostre radici. È un modo per onorare il passato, mantenendo vive le tradizioni e assicurando che la nostra eredità culturale continui a ispirare e guidare le generazioni future.

La comunità parrocchiale d’Entrèves rievoca i tempi passati, fortunatamente non ancora completamente dimenticati. Nell’antico borgo sono infatti riproposti dal vivo vecchi mestieri legati all’agricoltura, all’artigianato, alla vita sociale. La rievocazione dei mestieri sarà accompagnata da uomini e donne in costume itineranti per il borgo del villaggio; personaggi e nobildonne, lavandaie, artigiani, tutti affacendati lungo le vie del villaggio d’Entrèves animeranno il cuore del borgo.

Un ringraziamento ai veri protagonisti di queste manifestazioni, gli Sponsor, il Comune di Courmayeur ed il CSC, la Coldiretti Vda con i suoi produttori affiliati e non , gli artigiani, tutti i partecipanti alla manifestazione ed i Volontari della comunità parrocchiale d’Entrèves, per la buona riuscita di quella che è stata una vera e propria sfida e per la mole di gente che ha risposto partecipando in queste ultime edizioni. Un pubblico ringraziamento a tutti quanti coloro che hanno messo a disposizione tempo, competenze e lavoro per supportarci ed essere di servizio alla comunità.

La manifestazione anche quest’anno sarà a carattere benefico e di promozione della tradizione, del territorio e dei suoi prodotti tipici locali, con la partecipazione di:

- produttori agricoli iscritti alla Coldiretti VDA e non

- artigiani e artisti

- associazione Antichi Mestieri

- gruppi folkloristici

- gruppi in costume d’epoca

I produttori agricoli allestiranno in particolare un vivace mercatino dove sarà possibile degustare prodotti tipici come il miele, il vino e distillati, salumi locali in un percorso gastronomico e culturale attraverso le vie dell’antico borgo d’Entrèves.

Le vie del Borgo interessate saranno: Via Colle del Gigante, Via Santa Margherita, Vicolo della Cappella, Via Pavillon, Scorciatoia La Palud ( accesso alla Latteria)

Il programma del giorno 21 Agosto dalle ore 9 alle ore 20 in particolare prevede:





Dalle ore 9 fino alle ore 19 festa del borgo d’Entrèves con esposizione di antichi mestieri, dimostrazioni di arte contadina, rievocazioni storiche in costume d’epoca, esposizione produttori agricoli della Coldiretti

Visita alla fattoria didattica LA GRANGE

Ore 10 S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale Santa Margherita animata dal Piccolo Coro di Santa Margherita

dopo la S. Messa, partecipazione gruppo folkloristico Les Beuffon de Courmayeur

Ore 12 Degustazione del piatto caldo sul sagrato parrocchiale

dalle ore 15.30 apertura Antica Latteria del Borgo

dalle ore 16 alle ore 18 partecipazione gruppo folkloristico Aperofolk complementare al Corps Philamornique de Chatillon

S. Messa di chiusura ore 19 nel Borgo Antico presso la Chiesa Antica d'Entrèves