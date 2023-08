La Sovraintendenza agli studi ha proceduto con il conferimento degli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2023/2024.

A seguito della pubblicazione dell’avviso in cui sono stati invitati i dirigenti interessati a comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza sulle sedi scolastiche risultate disponibili, a conclusione delle procedure di mobilità interregionale e dei pensionamenti, sono stati individuati i 9 dirigenti scolastici disposti a guidare, oltre al proprio istituto, anche altre scuole in reggenza.

Nello specifico si tratta di 5 istituti comprensivi e di 4 scuole superiori (tre in più rispetto allo scorso anno).

Istituti comprensivi Dirigente reggente “E. Reinotti” di Pont-Saint-Martin Barbara Buscaglione “L. Barone" di Verrès Luca Barbieri “U.C.V. Mont Emilius 1” di Nus Francesco Lo Baido “J.B. Cerlogne” di Saint-Pierre Gabriella Sottile “M. I. Viglino” di Villeneuve Emanuela Bobbio

Scuole superiori Dirigente reggente Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès Antonella Dallou Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. Adelaide” di Aosta Giovanni Peduto Istituto tecnico e professionale regionale “C. Gex” di Aosta Cristiana Marchesini Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” di Aosta Elena Grosso

“A livello regionale, precisa l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, si resta in attesa del bando di concorso per Dirigente scolastico da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 22 dicembre 2022.”

Il Ministero dell’istruzione e del Merito, più volte sollecitato, ha comunicato che le procedure concorsuali dovrebbero uscire probabilmente entro la fine dell’estate. Se questa tempistica fosse rispettata, sarebbe sicuramente possibile per la nostra Regione avviare il concorso in tempi brevi e concludere tutte le operazioni entro la fine del 2023/2024.