Procedura selettiva per specialisti per la transizione digitale

Fino al prossimo 17 agosto, tramite la procedura telematica dedicata, è possibile presentare le domande di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione di funzionari con profilo professionale di specialisti per la transizione digitale – categoria/posizione D del testo unico del Comparto unico della Valle d’Aosta.

La procedura è stata avviata dalle Unités des Communes Valdôtaines Evançon, Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose, Valdigne-Mont-Blanc e dal BIM (Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino imbrifero montano) per il tramite del CELVA.

Nel dettaglio, si tratta di un corso-concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato (36 mesi) di n. 7 funzionari per le suddette Unités e per il BIM: i posti oggetto della procedura selettiva sono 5 a tempo indeterminato e pieno e 2 a tempo determinato (36 mesi) e pieno. Le graduatorie avranno una validità di tre anni durante i quali potranno essere utilizzate a scorrimento anche per la copertura di ulteriori posti di lavoro.

Per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso di laurea triennale o di primo livello, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento. La procedura selettiva si articolerà in un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, della durata di 55 ore e a frequenza obbligatoria, che si concluderà con un esame finale e, successivamente, in una prova scritta e una prova orale che dovranno affrontare i candidati ammessi alla parte concorsuale in regola con l’accertamento linguistico preliminare e che avranno superato l’esame finale del corso di formazione.

Ulteriori informazioni, oltre al bando integrale, sono disponibili sui siti internet istituzionali del CELVA (www.celva.it) e degli Enti che hanno avviato la procedura per il tramite del Consorzio.