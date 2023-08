Riapre il Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre

Sono in programma per sabato 5 e domenica 6 agosto le visite gratuite straordinarie organizzate in occasione della riapertura del Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, al termine di un anno di lavori.

Per l’occasione, nel fine settimana, saranno proposte visite gratuite straordinarie dalle ore 9.00 alle 19.00 ogni mezz’ora per presentare al pubblico l’entità e la complessità dei lavori che hanno riguardato il maniero nell’ultimo periodo, illustrandone le ragioni, le modalità, i risultati nonché le premesse per i futuri ulteriori sviluppi.

Gli interessati dovranno prenotare la propria visita tramite il sito Valle d’Aosta Heritage, al link https://valledaostaheritage.com/events/chateau-sarriod-tour-riapre/ dove sono presenti ulteriori informazioni.