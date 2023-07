Courmayeur: Lapide in ricordo di Don Cirillo Perron Uomo Giusto tra le Nazioni

Oggi San Pantaleone, festa patronale di Courmayeur, alle ore 9 nel cimitero di Courmayeur, il Parroco Don Gregorio ha benedetto la lapide che ricorda l'onorificenza di "UOMO GIUSTO TRA LE NAZIONI" posta sulla tomba di don Cirillo Perron, per tanti anni parroco di Courmayeur. Erano presenti il Sindaco, il Vicesindaco, due Assessori, il Maresciallo dei Carabinieri, del Comandante degli Alpini, due rappresentanti del S.A.G.F. di Entreves, don Ettore Capra, alcuni parrocchiani e la famiglia Derriard Ferdinando che ha donato e posto in opera la targa.

La lapide donata dalla Famiglia Ferdinando Derriard Ferdinando

Rischiando la propria vita il sacerdote valdostano Cirillo Perron ospitò per un anno e mezzo, nella canonica della sua parrocchia, un bimbo ebreo di 7 anni, Giulio Segre, facendolo passare per un suo nipote e salvandolo così dai rastrellamenti nazifascisti. Giulio Segre, oggi 78 enne medico odontoiatra, mercoledì 27 maggio alle ore 14 sarà nella sala consiliare del Comune di Courmayeur per partecipare alla cerimonia di consegna della medaglia di Giusto delle Nazioni, rilasciata dallo Stato d'Israele alla memoria di Cirillo Perron.

E' stato il nipote del sacerdote, Donato Perron, a ricevere la medaglia dalle mani di Sara Gilad, assistente dell'ambasciata d'Israele in Italia. Il nome di don Perron sarà poi inciso sul Muro d'Onore al Museo dell'Olocausto a Gerusalemme. “È da parecchio che aspetto questo momento – commenta Giulio Segre -.

Avevo un debito di riconoscenza che ho cercato di onorare prima raccontando la mia storia in un libro e poi segnalandola perché fosse avviata l'istruttoria per arrivare a questo riconoscimento per don Cirillo Perron. E il fatto che questo sia avvenuto e che questa cerimonia si possa svolgere proprio qui a Courmayeur è per me la realizzazione di uno dei desideri più importanti della mia vita”.

Don Cirillo Perron UOMO GIUSTO TRA LE NAZIONI