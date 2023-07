Concorso Internazionale "Fotografare il Parco", al via la 17esima edizione

Al via la diciassettesima edizione del concorso “Fotografare il Parco”, organizzato dai Parchi Nazionali italiani Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e dal francese Parc national de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine) e di Federparchi.

Dopo il successo delle precedenti edizioni - oltre 3.500 scatti partecipanti nell’ultima - il concorso conferma la sua articolazione in quattro categorie: Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, Micromondo del Parco e dettagli naturali e Mondo vegetale del Parco. Per i vincitori assoluti e per quelli di categoria sono previsti premi in denaro, soggiorni nelle quattro aree protette e abbonamenti a “La Rivista della Natura”, media partner del concorso. Sono in palio anche due premi speciali: uno sarà assegnato all’immagine ritenuta più rappresentativa dell’interazione tra uomo e natura nelle aree protette, mentre un secondo verrà attribuito alla fotografia che meglio rappresenta, interpreta ed evidenzia le crisi ecologico-ambientali che caratterizzano l’attuale periodo storico.

Novità assoluta di questa edizione è l’istituzione della sezione People’s choice: chiunque potrà votare, attraverso il canale instagram del concorso, l’immagine che preferisce tra dieci proposte dalla giuria internazionale. L’autore dell’opera più votata riceverà, quale riconoscimento, una pubblicazione di uno dei Parchi Nazionali e un abbonamento annuale a La Rivista della Natura.

C’è spazio per chiunque abbia passione per la natura e per la fotografia per dedicarsi ai propri soggetti preferiti…o per mettersi in gioco in tutte le categorie. Un’occasione per esercitare le tante doti del fotografo di paesaggio e natura: senso estetico, capacità di “vedere” e interpretare la realtà, pazienza, conoscenza dei soggetti, in un’ottica di rispetto evitando ogni forma di disturbo. Sarà inoltre l’occasione per mostrare i luoghi e gli abitanti delle aree protette al grande pubblico. Un modo importante per aiutarci a fare conoscere questo straordinario patrimonio di natura e di stili di vita.

La partecipazione al concorso fotografico è gratuita: ogni partecipante può concorrere a tutte e quattro le categorie previste dal regolamento con un massimo di quattro fotografie per sezione inviandole on line. La scadenza per l’invio delle immagini è fissata al 30 novembre 2023. Regolamento e istruzioni sono disponibili su www.fotografareilparco.it