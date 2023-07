La Cultura sale a Valgrisenche con Place aux livres 2023 e “Racconti di montagna"

A partire da venerdì 20 luglio fino al 27 agosto si terrà a Valgrisenche “Place aux Livres”, il consueto festival della piccola e media editoria con presentazioni all’aperto per il pubblico, interventi per i bambini e occasioni di conoscere gli autori dei volumi in esposizione presenti nel capoluogo.

Nata grazie ad un’idea di A.Car Edizioni, la manifestazione che quest’anno spegne dodici candeline si propone di promuovere la lettura sia al pubblico adulto che quello dei bambini: un nuovo modo di ritornare alla lettura!

Non mancheranno numerosi interventi letterari e attività sul territorio di Valgrisenche suddivisi a turno tra capoluogo e Area camper di Beauregard.

Il tema che fa da padrone e fil rouge del festival è l’amore per la montagna.

Speciale focus per la giornata del 6 agosto dalle ore 15.00 con la premiazione da parte del suo ideatore Amos Cartabia degli iscritti al concorso letterario racconti di montagna che vedrà i primi tre premiati tra i migliori in concorso.

“Racconti di montagna”

Domenica 6 agosto si terrà a Valgrisenche la premiazione del concorso letterario “Racconti di montagna”, in compagnia dell’editore stesso: Amos Cartabia di 'A.Car Edizioni'.

Un pomeriggio all’insegna dell’editoria, della cultura e dell’amore per la montagna: Valgrisenche rispecchia a pieno gli ideali di questa giornata.

Grande successo per la seconda edizione del concorso con oltre 41 elaborati arrivati da tutta Italia e con 12 selezioni per l’Antologia. Un punto di partenza dunque per raccontare la montagna, le emozioni ed i ricordi che porteranno i lettori sempre più ad apprezzare i luoghi descritti.

La premiazione avverrà intorno alle 15.00 presso il Vieux Quartier.

Per ulteriori informazioni su orari presentazione e info consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com o i social Facebook e Instagram visit_Valgrisenche