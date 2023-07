Rencontre du Col du Mont

Il Col du Mont è un luogo carico di storia che ha visto incontrarsi e scontrarsi amici e nemici.

Salire lungo questo percorso è come camminare attraverso la storia sulle tracce di pastori, contrabbandieri e militari: le due comunità di Valgrisenche e Sainte Foy Tarentaise lo sanno bene!

In questa occasione gli abitanti delle due comunità, legati da una storia e delle tradizioni comuni, rinsaldano ogni anno il loro legame per dare valore, oggi più che mai, al concetto di Europa come unione di popoli.

Alle ore 11 avrà luogo la celebrazione liturgica in quota.

In seguito ai discorsi delle autorità si svolgerà un momento conviviale.

IL COL DU MONT