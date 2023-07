“No al salario minimo per legge. Con i contratti si ottiene di più”

“Il salario minimo serve, e anche subito. Ma va fatto collegandolo ai contratti, come indica anche l’Ue nella sua direttiva. La via è quella dell’estensione, settore per settore, dei trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi di lavoro maggiormente diffusi, che sono quelli confederali e che si attestano mediamente ben al di sopra dei 9 euro. (…) Con una norma “leggera” che indichi il riferimento dei contratti prevalenti, che sono quelli confederali, e dia valore universale, settore per settore, a quei contenuti. Si prendano i dati già in possesso di Inps e Cnel, eventualmente si obblighino le aziende a pubblicare sulla busta paga il codice del contratto applicato: per fare una mappatura completa serve veramente poco. (…)

Tutti sanno che la Cisl ha sempre contestato e contrastato accordi di comodo firmati da sindacati gialli. Abbiamo anzi detto più volte che bisogna spingere sulle ispezioni. Il Ministero del lavoro e l’Inps hanno tutti gli strumenti per risolvere questo problema. Detto questo noi dialoghiamo da sempre senza pregiudiziali con tutte le associazioni libere e democratiche che apprezzano e rispettano la nostra linea riformista, partecipativa e autonoma dalla politica. Allegati a questo articolo qn (600 KB)