La montagna del Parco Nazionale Gran Paradiso ispira l’arte

La bellezza della montagna, i suoi misteri, le suggestioni che naturalmente scaturiscono in chi la osserva, diventa oggetto del racconto creativo e delle interpretazioni di numerosi artisti sotto molteplici forme. Nel contesto del calendario degli eventi estivi del Parco Nazionale Gran Paradiso, ecco gli appuntamenti legati all’arte in ogni sua forma. Incontri di teatro in natura, concerti musicali e corali e arti plastiche per sottolineare la maestosità della montagna, dei suoi panorami e della vita dei suoi abitanti.

Fino al 16 luglio procede la rassegna teatrale Gran Paradiso Dal Vivo con un calendario consolidato di spettacoli teatrali “in natura” ovvero realizzati tra i paesaggi incantevoli delle Valli Orco e Soana.

Emozionante l’Alborada di Ceresole Reale che il 9 luglio raduna nei pressi della diga alcuni cori di montagna per un coinvolgente concerto di voci alla luce dell’alba estiva che sorge sulla Valle Orco. Sempre a Ceresole la musica sarà protagonista anche con i concerti della rassegna I suoni del Gran Paradiso.

Una nuova edizione di Musicogne – Musiche di Legno è quella che avrà luogo dal 19 al 23 luglio, rassegna internazionale di musica a cui si affacciano interpreti di molti generi differenti e affiancata dal progetto GuitarCogne, seminario immersivo per chitarristi principianti e professionisti.

Dal 7 al 9 agosto si terrà ad Introd, in Val di Rhêmes, Il Festival al Castello, una serie di appuntamenti per raccontare il castello di Introd e le vicende ad esso legate, seguendo originali narrazioni sia durante visite guidate che con proiezioni e appuntamenti di approfondimento. L’evento farà parte della Trilogia dei Castelli del 26° Gran Paradiso Film Festival.

Inizia il 27 agosto, e si protrarrà fino ad ottobre, il festival Armonie nel Gran Paradiso. Giunto alla IX edizione, il festival porta in Valle Orco e Soana le esibizioni di musicisti e cori che avranno luogo in elettrizzanti contesti naturalistici o di interesse culturale di rilievo.

Attività pratica, infine, quella riservata a chi aderirà tra l’8 e il 10 settembre al Simposio di Scultura in Legno a Ceresole Reale organizzato dal Camping Piccolo Paradiso.

Fino al 16/07 - GRAN PARADISO DAL VIVO - Valli Orco e Soana (TO)

02/07 – 27/08 – I SUONI DEL GRAN PARADISO – Ceresole Reale (TO)

08/07 - COSA FARE CON UN PEZZO DI LEGNO? - Valsavarenche (AO)

08/07 – ALBORADA – Ceresole Reale (TO)

19/07 – 23/07 MUSICOGNE – MUSICHE DI LEGNO - Cogne (AO)

30/07 VOCI - ALL'ALBA - Valsavarenche (AO)

07/08 – 08/08 – 09/08 - FESTIVAL AL CASTELLO. APERTURA TRILOGIA DEI CASTELLI DEL 26° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL - Introd (AO)

19/08 - LABORATORIO MAV - Valsavarenche, Rovenaud (AO)

dal 27/08 ai primi di ottobre - ARMONIE NEL GRAN PARADISO IX edizione - Valli Orco e Soana (TO)

08/09 – 09/09 – 10/09 - SIMPOSIO SCULTURA LEGNO - Ceresole Reale (TO)