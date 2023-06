Quattordicesima Pensionati 2023

Quando arriva la quattordicesima ai pensionati nel 2023? Il 1° luglio 2023 i pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità.

QUATTORDICESIMA PENSIONATI A CHI SPETTA

Per richiedere ed ottenere la 14° INPS 2023 non bisogna presentare nessuna domanda, perché è l’INPS che predispone il pagamento in base ai redditi dell’anno precedente e quelli dichiarati con il RED o 730.

La quattordicesima 2023 spetta ai pensionati e alle pensionate in possesso dei seguenti requisiti:

Almeno 64 anni di età al 30 giugno 2023;

Reddito complessivo individuale tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

La quattordicesima viene attribuita ai pensionati in base a specifiche regole di calcolo su importi e requisiti, sia di età che di reddito.

Tale limite per il 2023 è fissato a Euro 14657,24 annui e la quattordicesima avrà un importo che varia da 336 a 655 euro.

I pensionati per avere diritto alla quattordicesima mensilità devono essere titolari di pensioni che non oltrepassino i limiti di reddito che vengono fissati anno per anno.