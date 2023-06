"Un'estate in compagnia", al via il progetto sui quattro centri estivi

Sono in rampa di lancio i quattro centri estivi finanziati col bando “Un’estate in compagnia”, indetto da CSV VDA e Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, nell’ambito di una co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali per finanziare la realizzazione di attività educative e ludico-creative per bambini e giovani.

Il progetto presentato dall’Oratorio interparrocchiale "San Giocondo" di Sarre e Chesallet, in partenariato con Forme Vitali, Alice VDA ODV, Associazione Micologica Valdostana, Psicologi per i popoli e Sarre2Mila8, è dedicato ai bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2016 e propone attività ludico-creative, sport, musica, movimento, gioco, aggregazione, divertimento, laboratori tematici, e momenti dedicati ai compiti delle vacanze. Per i minori con vulnerabilità sono previsti in totale 40 turni settimanali di cui 13 turni da mezza giornata dedicati a minori con disabilita con rapporto individuale. I centri estivi si svolgeranno nei locali dell’Oratorio a Montan a partire dal 3 luglio. Per maggiori informazioni: https://oratoriosangiocondosarre.it/centri-estivi-2023/

Con “Mente e corpo: r-estate insieme in movimento”, l’Associazione Sport per tutti, con AIFA APS, Ecole du sport asd e Lymph Foundation, propone per un massimo di 15 bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni con DSA e ADHD dei laboratori gratuiti sul metodo di studio (8 incontri individuali della durata di un’ora e mezza un pomeriggio a settimana) e di approccio al golf (4 incontri di un’ora e mezza presso il Golf Club Courmayeur Grandes Jorasses), tra il 15 giugno e il 15 agosto. Per maggiori informazioni: https://www.associazioneaifa.it/progetto-mente-e-corpo-r-estate-insieme-in-movi mento/

Un centro estivo inclusivo, dove la diversità diventa ricchezza, è la proposta de La Petite Ferme du Bonheur di Doues con “…Ma…che estate!”, che si divide tra Kids (nati tra il 2012 e il 2019) e Junior (dal 2006 al 2011). Quello per i più piccoli, che si svolgerà in fattoria, è dedicato ai cinque sensi con laboratori agricoli ed artistici, camminate, attività all’aperto, con educatori in rapporto di uno a uno e la possibilità di accogliere 8 ragazzi ucraini a settimana. Si parte il 3 luglio. I più grandicelli inizieranno il 17 luglio e avranno la possibilità di fare sport, di scoprire la natura con passeggiate e gite e di fare le loro prime esperienze di volontariato, in una settimana a base di amicizia ed inclusione. Per maggiori informazioni: https://petitefermedubonheur.wixsite.com/sito

Con il Campus Créatif Terra Terra propone a ragazzi dai 10 ai 14 anni tante attività che favoriscono lo sviluppo del corpo fisico e spirituale, la creatività e l’intelletto grazie ad un approccio multiforme per acquisire conoscenze in più ambiti grazie a 14 esperti: dalla capoeira alla sopravvivenza in montagna, dall’arte alle erbe medicinali, dalla slackline alla body expression, ma anche teatro, acroyoga, arrampicata o bagno sonoro, e molto altro. Le attività inizieranno il 19 giugno con 3 appuntamenti a settimana fino all’11 agosto. Per maggiori informazioni: https://www.terraterra.org/