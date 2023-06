Consiglio Valle riunito nel ricordo di Lino Jordan

Il Presidente Alberto Bertin ha aperto i lavori del Consiglio Valle, convocato oggi, mercoledì 7, e domani, giovedì 8 maggio 2023, nel ricordo di Lino Jordan, fondista e campione di biathlon di Saint-Rhémy-en-Bosses, morto nel pomeriggio di ieri.

«Lino Jordan - ha detto il Presidente Bertin - portò il nome della Valle d'Aosta a più edizioni delle Olimpiadi e dei Mondiali ed è stato anche un apprezzato rabeilleur e allevatore, un importante riferimento per la comunità della Valle del Gran San Bernardo. Alla moglie Luciana e ai figli Lorena e Ivan vanno le nostre più sentite condoglianze.»

Si sono associati al ricordo, il Capogruppo dell'UV, Aurelio Marguerettaz, che ha parlato di «persona dalla profonda umanità, un valdostano fiero di esserlo e che ci ha resi fieri di essere valdostani», il Vicecapogruppo di AV-VdAU, Corrado Jordan, che ha evidenziato «il suo legame con il territorio e le tradizioni: ha lasciato un'impronta discreta ma anche robusta e rassicurante per il suo agire quotidiano», il Consigliere Claudio Restano (GM), che ha sottolineato il suo impegno sportivo «quel praticare sport insieme, faticare e gioire insieme, era uno di noi e orgogliosamente montanaro», il Presidente della Regione, Renzo Testolin, che lo ha ricordato come «un bon Valdôtain qui a su transmettre les valeurs de la montagne et du sport, un homme au grand coeur.»

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente Alberto Bertin, riferendo sulla Conferenza dei Capigruppo riunita ieri, ha comunicato che «è stato concordato di aggiungere la mezza giornata di martedì 20 giugno (a partire dalle ore 15) all'adunanza consiliare del 21 e 22 giugno, iscrivendo la mozione, già depositata con la richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario, al punto 4 dell'ordine del giorno di tale adunanza, mentre il Piano regionale della salute e del benessere sociale sarà iscritto con l'ordine del giorno suppletivo, per consentire una discussione congiunta ed esauriente dei due atti.»