III Commissione: parere favorevole per la concessione di mutui agevolati per la prima casa

Nella riunione di oggi lunedì 5 giugno, la terza Commissione "Assetto del territorio" ha espresso parere favorevole in sede consultiva, con la sola astensione del gruppo Lega VdA, sulla proposta di atto amministrativo per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell'edilizia residenziale.

«La delibera - dice il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (AV-VdAU) -, che dopo il parere della Commissione sarà approvata in via definitiva dal Governo regionale, discende dall'ordinanza del Tribunale di Torino che ha accertato il carattere discriminatorio della delibera in materia di requisito quinquennale per l'accesso ai mutui per la prima casa. Sono stati quindi modificati i requisiti: le domande escluse saranno riesaminate automaticamente e sarà possibile per i soggetti privi della residenza protratta per un quinquennio presentare domande per l'acquisto e il recupero di immobili da destinare a prima abitazione.»

«Questa si può considerare un'ulteriore misura di attrattività del territorio - commenta Chatrian -: oltre a sostenere chi è residente da sempre, è anche importante incentivare le persone che, con le loro famiglie, decidono di venire a lavorare e investire nella nostra regione attraverso l'acquisto di una casa o la ristrutturazione di un immobile. Recuperare il patrimonio edilizio esistente è una scelta significativa anche dal punto di vista sociale che si riflette positivamente sui nostri paesi oltre che sulla nostra economia.»