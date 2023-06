PuliAmo Courmayeur / Clean Up Tour - Oltre 300 kg di rifiuti raccolti

Il gruppo di volontari di PuliAmo Courmayeur - Clean Up 2023 - servizio fotografico di Alice Abbruzzino

Sono stati oltre i 300 kg di rifiuti raccolti a Courmayeur in occasione di Puli-amo Courmayeur / Clean Up Tour, del 2 giugno, la manifestazione itinerante ideata da Summit Foundation, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A darsi da fare e accettare l’invito del Comune a prendersi cura del territorio e a rendere Courmayeur più pulita per godere del suo spettacolare paesaggio sono stati una cinquantina di volontari. Da piazzale Grivel, a Dolonne, luogo di ritrovo si sono poi divisi in gruppi per ripulire sentieri, prati, boschi oltre che alcune frazioni. Sacchi alla mano, i volontari tra Val Ferret e Val Veny hanno raccolto i rifiuti accumulati durante le stagioni passate. Plastica, cartacce, lamiere, oggetti smarriti o abbandonati sono stati pazientemente raccolti dai gruppi di lavoro e portati a valle. “Al termine di questa esperienza c’è la soddisfazione di avere contribuito, tutti insieme, alla conservazione del paesaggio e della natura di Courmayeur”.

Un grazie dall’Amministrazione comunale a tutti coloro che con grande spirito civico hanno reso un grande servizio al territorio e all’intera comunità.