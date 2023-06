Bando contributi ordinari 2023

Il Celva promuove il Bando per la concessione dei contributi ordinari per l’anno 2023, con l’obiettivo di sostenere progetti, iniziative, attività o manifestazioni con finalità di interesse pubblico locale di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano.

Il Bando, predisposto ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del CELVA, è destinato ai soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) che non perseguono fini di lucro e aventi sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta